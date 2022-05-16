Арестович побачив у діях Кремля підготовку до здачі Криму. Про можливість повернення півострова говорять і в США

В Україні вказали на важливий момент у заявах кремля

Заяви російського керівництва про те, що між ними та Україною є якісь "територіальні суперечки", можуть свідчити про початок підготовки кремлем мирного плану, який включає повернення Криму нашій країні.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час розмови із правозахисником Марком Фейгіним.

Зокрема, він зазначив, що заяви спікера російського диктатора дмитра піскова про те, що між росією та Швецією з Фінляндією немає територіальних суперечок, свідчить про те, що в кремлі "попливли та посипалися".

Він нагадав, що однією з головних заявлених кремлем цілей було те, щоб не дати НАТО розширитися на схід. Проте після того, як про вступ до Альянсу заявили у Стокгольмі та Гельсінкі, росія переглянула свою позицію і тепер не має нічого проти цього.

За словами Арестовича, тут важливо звернути увагу на два нюанси.

"Перше, вони збрехали з приводу розширення НАТО… а другий момент, це те, що виявляється у нас є територіальні суперечки. Це де? Це Крим?", — сказав він і наголосив, що до цього часу в заявах російських політиків озвучувалися тези про те, що питання власності Криму було назавжди закрите.

За словами Арестовича, пісков просто так нічого не каже. А те, що він заявив про "територіальні суперечки", може свідчити або про те, що його застали зненацька, або що в кремлівській верхівці змінюються наративи.

При цьому він вважає, що ці заяви можуть свідчити про спроби "продати" своєму населенню позицію щодо майбутньої мирної угоди.

Слід зазначити, що про звільнення Криму також раніше говорила і тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Україна вже відкинула росіян від Києва, від Харкова. Тож не позбавлене логіки припущення, що вона відкине росіян і з інших окупованих регіонів. При цьому ми, надаючи Україні допомогу у сфері безпеки, не обговорювали будь-яким чином використання наданої зброї щодо Криму та Донбасу, не ставили умов із цього приводу", — сказала вона і нагадала, що США завжди розцінювали Крим, як частину нашої країни.

Водночас вона зазначила, що остаточне рішення щодо цього все одно прийматиметься Україною.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що наша країна планує відновити територіальну цілісність, а тому жодних поступок щодо Криму та Донбасу бути не може.