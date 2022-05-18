"Последний шанс москвы": Пионтковский озвучил новую угрозу для Украины

Уже завтра западные партнеры могут начать давить на Украину, побуждая ее к мирным переговорам с агрессором

Руководство Украины уже сегодня должно выступить с четким заявлением, отметив свои условия окончания войны. Речь идет о восстановлении территориальной целостности страны путем возвращения всех захваченных россией территорий с 20 февраля 2014 года. В противном случае уже завтра она может оказаться под сильным давлением со стороны Запада, который будет пытаться "сохранить лицо путина".

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом во время своего очередного интервью для "Украина 24" рассказал политолог-публицист Андрей Пионтковский, отметив, что переговорный процесс необходимо продолжать для принятия капитуляции россии.

По словам эксперта, Запад считает "унизительным" украинское определение победы в войне с россией, а именно восстановление территориальной целостности Украины. Он уверен, что президент Владимир Зеленский должен публично выступить с заявлением о том, что украинское руководство и общественно возмущено такой оценкой западных партнеров главного требования украинской стороны.

"Сегодня Украине нужно очень четко заявить о целях завершения войны, потому что завтра она столкнется с очень сильным давлением. Может даже США им удастся как-то модифицировать эту позицию, мол, россия не достигла своих целей, Украина якобы уже одержала победу и сохранила свой суверенитет, давайте сейчас не будем требовать восстановления территориальной целостности, особенно Крыма, это потом, дипломатическими переговорами, потому что сейчас главное — остановить войну, ведь нужно прекратить страдания народа, люди гибнут, давайте мирные переговоры на какой-то линии прекращения огня, а потом будем договариваться дальше. Вот это и есть последний шанс москвы", – объяснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как политолог Андрей Пионтковский рассказал, на кого можно обменять защитников "Азовстали" и почему Украине следует опасаться фашистского режима россии.