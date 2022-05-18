Пионтковский рассказал, на кого можно обменять защитников "Азовстали" и чего следует опасаться

С первых дней военной агрессии рф герои обороняли Мариуполь, останавливая наступление многотысячного оккупационного войска, а теперь спасение нужно им самим

Защитников многострадальной мариупольской "Азовстали", часть из которых уже несколько дней подряд украинские власти пытаются эвакуировать из бомбоубежищ металлургического комбината, могут обменять на кадыровцев, ведь Украине нужны живые герои.

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Об этом во время своего очередного интервью для "Украина 24" рассказал политолог-публицист Андрей Пионтковский, отметив, что после эвакуации защитников города из убежищ завода остается только надеяться на то, что их жизнь будет сохранена, потому что "фашистскому режиму россиян доверять нельзя".

"К российским пленным они (руководство россии — ред. редакцией) довольно безразличны, возможно, был торг: за одного кадыровца определенное количество бойцов", — пояснил он.

Также Пионтковский добавил, что сейчас все должны молиться о защитниках Мариуполя, чтобы эти госпитали, куда бойцов из "Азовстали" эвакуировали накануне, не оказались пыточными, а также надеяться на то, чтобы как можно быстрее их удалось обменять на российских военнопленных.

Интервью политолога-публициста Андрея Пионтковского

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал спасение тяжело раненых украинских бойцов, защищавших Мариуполь от наступления российских захватчиков, подчеркнув, что герои нужны украинскому государству живыми. В то же время с заявлением об эвакуации защитников из меткомбината "Азовсталь", более двух месяцев находившихся под систематическим обстрелом российской армии, выступил и министр Алексей Резников, который сообщил, что украинские бойцы сделали все, что от них зависело, и теперь получили новый приказ от руководства страны – сохранить свои жизни.