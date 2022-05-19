У путина туманно ответили насчет планов на территории Украины

россия якобы просто хочет "обеспечивать жизнедеятельность" на оккупированных территориях Украины

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что без выражения воли жителей оккупированных территорий Украины россия ничего с этими территориями "делать не будет".

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Все действия имеют свою предтечу, а предтече любых действий может быть исключительно выражение воли жителей этих районов. Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может", — сказал он.

Такой завуалированный ответ песков дал на вопрос журналистов, решила ли россия "оккупировать часть территории Украины" вразрез обещаниям президента рф владимира путина, который в начале войны говорил, что оккупации украинских территорий не будет. Песков заявил, что "противоречий в словах президента и ряда российских политиков, которые, в частности, говорили про Херсонскую область или Запорожье, нет.

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По его словам, на этих территориях "нужно просто обеспечивать жизнедеятельность, гарантировать социальное обеспечение", поскольку "многие районы сейчас находятся без света, канализации, воды".

"Этим нужно заниматься. Необходимостью первоочередных мер, которые продиктованы заботой о людях, и делаются подобные заявления", – заявил рупор Кремля.

Очевидно, что таким образом кремлевская власть хочет обеспечить себе пути к отступлению и прикрываясь "уважением к воле украинцев с оккупированных территорий", оставить себе поле для торгов.

Напомним, ранее в россии заявили о планах назвать улицы сразу в нескольких регионах в честь боевиков "ДНР". Как удалось выяснить журналистам "Медузы", делается это неспроста. Цель российской власти — "подготовить" жителей рф к "присоединению "ДНР" и "ЛНР", которого бы так хотелось путину.