В бою с оккупантами погиб призер чемпионата Европы

В жестокой войне, которую развязали российские оккупанты, Украина теряет своих лучших сыновей

В бою с российскими захватчиками погиб украинский спортсмен Олег Ленюк.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины в Facebook.

По информации источника 23-летний Ленюк, который занимался спортивным ориентированием, погиб в бою под Харьковом. По словам побратимов, Олег всегда был добросовестным и отважным бойцом, а главное – человеком чести и слова. На войне он проявлял себя как мужественный и выносливый воин. Олег являлся мастером спорта Украины по спортивному ориентированию, неоднократным чемпионом Украины и серебряным призером чемпионата Европы по рогейну (командный вид спорта, сочетающий в себе стратегию и тактику, навигацию на пересеченной местности, а также физическую выносливость.).

"Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль от потери родного, близкого человека, и пусть хорошее воспоминание о погибшем защитнике Украины станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал его, любил и уважал", — сообщили в Министерстве.

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Напомним, в середине мая в бою с оккупантами погиб боксер-морпех.

Ранее сообщалось, что во время обороны Азовстали боксер из Киева был убит российскими захватчиками.