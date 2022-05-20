В бою с оккупантами погиб призер чемпионата Европы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 24
В жестокой войне, которую развязали российские оккупанты, Украина теряет своих лучших сыновей
В бою с российскими захватчиками погиб украинский спортсмен Олег Ленюк.
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины в Facebook.
По информации источника 23-летний Ленюк, который занимался спортивным ориентированием, погиб в бою под Харьковом. По словам побратимов, Олег всегда был добросовестным и отважным бойцом, а главное – человеком чести и слова. На войне он проявлял себя как мужественный и выносливый воин. Олег являлся мастером спорта Украины по спортивному ориентированию, неоднократным чемпионом Украины и серебряным призером чемпионата Европы по рогейну (командный вид спорта, сочетающий в себе стратегию и тактику, навигацию на пересеченной местности, а также физическую выносливость.).
"Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль от потери родного, близкого человека, и пусть хорошее воспоминание о погибшем защитнике Украины станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал его, любил и уважал", — сообщили в Министерстве.
Напомним, в середине мая в бою с оккупантами погиб боксер-морпех.
Ранее сообщалось, что во время обороны Азовстали боксер из Киева был убит российскими захватчиками.