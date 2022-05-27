Запугивание не действует: сколько людей во временной оккупации поддерживает Украину — опрос

Большинство людей не нуждается в "русском мире"

Российская пропаганда и попытки запугать жителей временно оккупированных территорий Украины практически не влияет на их проукраинскую позицию. О поддержке действующей киевской власти и в целом украинских идей заявили 81% опрошенных граждан, оставшихся в захваченных рф областях.

Такие данные свежего опроса опубликовал Киевский международный институт социологии 27 мая.

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81 процент — это люди, которые полностью или в большинстве случаев разделяют именно проукраинские взгляды. Из общего количества респондентов 68% — те, кто по-прежнему полностью проукраинский.

Есть, к сожалению и те, кого успела зацепить кремлевская пропаганда. С пророссийскими взглядами на оккупированных территориях находится 9% жителей.

Результаты опроса КМИС

Стоит подчеркнуть, что практически все люди, покинувшие оккупированные города и села, поддерживают исключительно Украину и никак иначе.

Отметим, что общее количество интервьюированных граждан составило 2009 человек. Опрос проводился с помощью телефонных разговоров во всех областях Украины, кроме Крыма. Мнения собирались у совершеннолетних людей, которые находились конкретно на территории Украины (контролируемой до 24 февраля). Украинцев, находящихся за границей, в число респондентов не включали из-за особенностей проведения социологического исследования.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, какой методичкой пользуются российские солдаты и офицеры, чтобы пытаться переубеждать украинцев переходить на их сторону. Манипуляция фактов и откровенная ложь — вот способы, которыми Кремль пытается добиться своего.

В оккупированном Мариуполе пропаганда и вовсе вышла на новый уровень. Там посреди разрушенных улиц россияне развешивают огромные экраны, по которым крутят свои новости.