Крадущие гуманитарку работают против победы Украины в войне — основатель Фонда "Волонтерський рух"

Фонд "Волонтерський рух" работает с начала войны — с 2014 года

Благотворительный фонд "Волонтерський рух" существует в Украине еще со времен Майдана. Во время войны все его участники снова воссоединились, чтобы помочь своей стране. Пилоты, будущие космонавты и адвокаты каждый день кроме работы занимаются помощью в партнерстве с UNICEF.

Глава фонда Наталья Гнатюк рассказала "Телеграфу" об особенностях работы с международными донорами и о том, почему воры гуманитарной помощи по сути воруют у страны победу.

Глава "Волонтерского движения" Наталья Гнатюк

– Чем именно сейчас занимается ваш фонд? На вашем сайте видно, что у вас достаточно масштабная команда.

- Наш фонд "Волонтерський рух" был создан еще в 2014 году, мы уже тогда оказывали помощь. С тех пор у нас сохранилась команда волонтеров, очень быстро объединяющаяся, как только в этом появляется необходимость.

Так произошло и в этот раз: люди, которые в мирной жизни достаточно успешны в разных специальностях, за считанные часы объединились, чтобы помогать Украине. С первых дней войны мы подключились к большому проекту UNICEF. Наша команда выступила в роли их логистических партнеров. За короткое время было открыто три больших склада-хаба в Киеве, Днепре и Одессе. Оттуда гуманитарную помощь поставляют и в соседние области, и в самые горячие точки. Мы объединяем крупных доноров с конечными получателями помощи – маленькими партиями развозим грузы в больницы, роддома, ОТГ. Также команда отслеживает потребности и передает их донорам, а затем производим адресные доставки. Мы были одними из первых, кто привез помощь в Бучу, Бородянку, Макаров, Иванков (все города – Киевская область – ред.).

Читайте также: Категория Киев Руины от "русского мира" в Буче: эксклюзивный репортаж про захоронения и разбитые танки Уже который день после освобождения Бучи от российской оккупации Украина вместе со всем миром пытается отойти от ужасов и зверства захватчиков

Мы получаем 20-тонные фуры, то есть огромные объемы помощи, которые доставляет UNICEF. И среди этой помощи все достаточно профессионально укомплектовано — отдельно для больниц, для роддомов, для детей, для переселенцев, для бомбоубежищ.

Есть аптечки, есть кислородные концентраторы, генераторы, все для первичной помощи, врач сразу имеет все необходимые препараты. UNICEF передает помощь от известных доноров в мире, а наша команда передает ее непосредственно получателям. Через наши склады уже прошло помощи более чем на 2 млн долларов.

Аптечка от UNICEF, которую доставляют волонтеры.

– А как именно формируются запросы к вам? Как люди могут узнать о вас?

– Мы фонд, в котором собрались очень мощные личности. У нас есть представители в Америке, Польше. Каждый включил свои компетентности, свои контакты, чтобы организовать этот процесс. У нас есть люди, например, которые звонят по телефону в больницы, собирают нужды, нам делают заявки и потом мы делаем им доставку. Для нас важно не только передать помощь, но и отследить, как она используется. Есть обязательный мониторинг, мы понимаем, кто из пациентов получает.

Сейчас стараемся больше о себе рассказывать, чтобы люди знали, куда обращаться.

Фонд мониторит использование переданой гуманитарной помощи, отмечает Наталья Гнатюк.

– А расскажите немного о вашей команде. Кто эти сильные специалисты?

– Среди нас есть хирург, пилот, будущий космонавт, инженер, адвокаты, бизнесмен. Это люди, у которых есть нужда помочь государству. Мы все максимально быстро переквалифицировались, чтобы делать общее дело. К примеру, заведующий складом у нас пилот международного уровня. С открытием складов нам помогали крупные бизнесмены.

Но передача гуманитарной помощи — лишь одна из частей проекта нашего Фонда, который, кстати, еще и включен в базу ООН. Это одно из требований UNICEF. Второй этап – мы запускаем мобильные бригады. Ими мы планируем покрыть шесть областей. В состав такой бригады будет входить два врача, социальный работник или психолог и водитель. Они будут иметь оборудование для диагностики и услуги телемедицины. У людей будет возможность общаться с лучшими врачами Украины. Охматдет, Институт сердца – это наши партнеры.

Передача гуманитарки – только одно из направлений деятельности "Волонтерского движения"

- С какими трудными запросами вы столкнулись за это время? Какие можете упомянуть наиболее особенные моменты?

– Меня поразил мой визит в Бородянку. Как только чуть-чуть разминировали город, мы одни из первых поехали туда. Когда ты идешь, и понимаешь, что любой километр или метр могут быть последними, ведь там было еще много мин. Это было ужасно.

В Бородянке мы привезли в больницу 20 тонн груза, но там вообще никого не было. Открывают двери больницы и мы понимаем, что нам сейчас как-то нужно отгрузить помощь, а людей нет вокруг — я, мой сын и водитель. Все.

А потом рядом с нами на балкон вышел парень и спросил, что мы делаем. Услышав, что мы привезли помощь, он каким-то образом организовал множество жителей, детей, которые стали рядом с нами цепью. Они так и передавали коробки. И мы очень быстро отгрузили помощь.

Потом у нас в Бородянке появился свой волонтер. Люди очень хотели общаться, рассказывали, кто был более жесток в российской армии, как женщины пытались спасать мужчин. Если россияне видели любого мужчину, его просто убивали. Было много случаев, когда женщины просто ложились телами, чтобы накрыть мужчин.

А второй случай, который меня поразил, уже о моем сыне. Ему 25 лет, и он, увидев мой пример, тоже стал волонтером. Это произошло после визита в Иванков. Иванков для меня особое место, ведь в мирной жизни я занимаюсь культурой, художниками, я являюсь партнером фонда Марии Примаченко. Поэтому, зная, как тяжело там проходила оккупация, мы поехали туда. И вот вечером сын говорит: я сегодня увидел самую красивую девочку на земле. Я думала, может, он кого-то встретил там. А он показал мне фото, а на нем семилетняя действительно очень красивая девочка. Он плачет и говорит: понимаешь, она бегала ко мне за продуктами. А через пять минут прибегает и приносит мне рисунок в память и благодарность о себе. Потом, конечно мой сын ездил к этой девочке и в третий раз, и в четвертый, и в пятый. Он даже отвез ей свои мягкие игрушки с детства. Мы делаем свою волонтерскую работу, а сердце при этом не выключается. Во время этой войны вообще каждый человек проявил себя с разных сторон. Кто-то с положительных, кто-то с отрицательных, но все стали настоящими.

Среди помощи, которую передает фонд, не только предметы первой необходимости

Эта война и объединила и разъединила одновременно. Для меня волонтерство – это уже необходимость помогать. И сейчас судьба государства зависит от каждого из нас. Кто-то стоит в очереди за солью и создает ажиотаж, кто-то уезжает из страны, а кто-то работает, потому что понимает, что нужна победа в войне.

И буквально на днях произошел случай, который меня умилил. Мне звонит по телефону неизвестный номер и говорит, что на следующий день из Лондона привезет большой бус медикаментов и спрашивает, в какую больницу разгрузить. Я ему предложила забрать груз и развести своими бригадами. Он согласился. И на следующий день, когда я была уверена, что это какая ошибка, мне звонят со склада и говорят, что груз довезли. И на одной из коробок даже было написано "Наталке". Потом я пыталась узнать, кто в Лондоне направил к нам груз. А мне ответили: мы банда. То есть, люди даже не хотят афишировать свои имена и пиариться на этом. Для них важно единственное, чтобы не было манипуляций с гуманитарной помощью. У нас ведь очень много сейчас случаев с ее хищением и продажей. А наш фонд внушает доверие.

- Вы сказали, что много случаев, когда перепродают помощь, а насколько иностранцы сейчас больше контролируют помощь Украине?

– С того, что я вижу, помощи Украине стало гораздо меньше. И здесь есть фактор недоверия. Благотворительностью сейчас пытаются заниматься все. Но не всегда это честная игра. Мы видели помощь, которая продавалась или выставлялась в аптеках. Должна сказать, что такие люди работают против победы Украины в войне. А для нас прозрачность в фонде – это самое главное. Чтобы люди понимали, что их помощь доходит до адресата.

- Я знаю, что UNICEF помогают многие известные личности в мире, знаете ли, кто именно передает помощь в Украину?

– Они сотрудничают со многими звездами, но я не буду сейчас всех перечислять. Скажу только, что они очень большие доноры и так быстро организовали помощь в первые дни войны, что это было невероятно. У них огромные возможности и с оборудованием, и с продуктами, и с машинами. Они помогают всюду, где это возможно.