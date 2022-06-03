ВСУ отбросили оккупантов по ряду направлений, но рф готовит новое наступление

Оккупанты стягивают силы к границам Украины

На утро пятницы, 3 июня, обстановка практически на всей линии фронта остается напряженной, на Донбассе было несколько попыток прорыва, и еще один штурм готовится в Харьковской области.

Обстановка накаляется на Слобожанском направлении, враг стягивает силы к государственной границе, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 3 июня.

"На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению. пополняет запасы материальных средств, вооружения и техники на территории российской федерации", — говорится в сообщении.

Оперативно о главном читайте в нашем Телеграме

Кроме того, чтобы не дать украинским военным эффективно освобождать украинскую землю в этом районе, ведутся обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Войска агрессора уже собираются на границе, чтобы пойти в новое наступление

Также велись штурмы в районе населенных пунктов Богородичное и Долина под Славянском, в районе Метелкино и Белогоровки под Северодонецком, у Врубовки под Бахмутом, вблизи Красногоровки и Полтавки, на некоторых участках Криворожского направления, — во всех перечисленных районах враг не имел успеха и отошел.

На данный момент продолжаются бои в районе Студенки на Лиманском направлении и в центре Северодонецка.

Как сообщал "Телеграф", потери российской армии в Украине составляют 250-400 человек в сутки.