Военный встретился с дочерью через 3 месяца разлуки: видео тронуло до слез

Мужчина подошел ко встрече с дочерью креативно

Встреча украинского военнослужащего с дочерью, которую он не видел все три месяца войны в Украине, тронула сеть. Папа устроил девочке настоящий "сюрприз в коробке", которым оказался он сам.

Видео поделился защитник Украины Павел Вышебаба на своей странице в Instagram. Мужчина отметил, что с момента рождения своей дочери он никогда так надолго (целых 100 дней) не расставался с ней.

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Перед встречей с дочерью защитник залез в большую картонную коробку с красным бантом, чтобы добавить праздничности встречи. Девочка пришла с мамой домой и была шокирована размером своего "подарка". Она подумала, что там целая коробка игрушек, а когда открыла — радости не было предела. Она бросилась папе в объятия и долго не отпускала.

Конечно, такое трогательное видео не могло оставить безразличными пользователей сети. Они наперебой писали о том, что видео их растрогало до слез и желали каждому защитнику скорейшего возвращения домой.

Следует отметить, что Павел Вышебаба служит командиром отделения в 68 ВЭБ ВСУ. Кроме того, он является экоактивистом, музыкантом, предпринимателем, главой ОО "Единая планета" и посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине.

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