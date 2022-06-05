Урожайный день: украинские защитники сбили за сутки 9 вражеских воздушных целей
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Украинская ПВО за день сбила 9 вражеских воздушных целей, среди которых очередной "Аллигатор"
Украинские воины, несколько дней назад сбившие распиаренный российский боевой вертолет Ка-52, вновь поразили вражескую "вертушку" этого типа, а также сбили еще восемь воздушных целей.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в сводке за 4 июня.
В частности, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".
Кроме этого на восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ "демилитаризовали" еще один вражеский самолет. Предположительно, это был истребитель-бомбардировщик Су-34. На южном направлении был сбит вражеский БпЛА "Форпост".
По информации Военно-Морских Сил, ПВО моряков в субботу поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с российских подводных лодок в Черном море.
Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство Украинского государства, а ударная авиация Воздушных Сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на восточном направлении и других операционных районах.
Как сообщалось, в пятницу, 3 июня, со дна Киевского водохранилища подняли обломки сбитого в первый же день войны российского вертолета.