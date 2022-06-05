Укр

Урожайный день: украинские защитники сбили за сутки 9 вражеских воздушных целей

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
11
Воздушные силы ВСУ защищают небо Украины
Воздушные силы ВСУ защищают небо Украины

Украинская ПВО за день сбила 9 вражеских воздушных целей, среди которых очередной "Аллигатор"

Украинские воины, несколько дней назад сбившие распиаренный российский боевой вертолет Ка-52, вновь поразили вражескую "вертушку" этого типа, а также сбили еще восемь воздушных целей.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в сводке за 4 июня.

В частности, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".

Кроме этого на восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ "демилитаризовали" еще один вражеский самолет. Предположительно, это был истребитель-бомбардировщик Су-34. На южном направлении был сбит вражеский БпЛА "Форпост".

По информации Военно-Морских Сил, ПВО моряков в субботу поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с российских подводных лодок в Черном море.

Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство Украинского государства, а ударная авиация Воздушных Сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на восточном направлении и других операционных районах.

Как сообщалось, в пятницу, 3 июня, со дна Киевского водохранилища подняли обломки сбитого в первый же день войны российского вертолета.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Воздушные Силы #4 июня