Урожайный день: украинские защитники сбили за сутки 9 вражеских воздушных целей

Украинская ПВО за день сбила 9 вражеских воздушных целей, среди которых очередной "Аллигатор"

Украинские воины, несколько дней назад сбившие распиаренный российский боевой вертолет Ка-52, вновь поразили вражескую "вертушку" этого типа, а также сбили еще восемь воздушных целей.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в сводке за 4 июня.

В частности, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".

Кроме этого на восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ "демилитаризовали" еще один вражеский самолет. Предположительно, это был истребитель-бомбардировщик Су-34. На южном направлении был сбит вражеский БпЛА "Форпост".

По информации Военно-Морских Сил, ПВО моряков в субботу поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с российских подводных лодок в Черном море.

Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство Украинского государства, а ударная авиация Воздушных Сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на восточном направлении и других операционных районах.

Как сообщалось, в пятницу, 3 июня, со дна Киевского водохранилища подняли обломки сбитого в первый же день войны российского вертолета.