Зеленский ждет от УПЦ МП "более решительных выводов" после очередного обстрела Святогорской лавры

Обстрелы российскими войсками храмов в Украине должны побудить УПЦ МП к более решительным выводам, убежден Зеленский

Уничтожение россиянами Всехсвятского скита Святогорской лавры в Донецкой области должно побудить к определенным выводам священников Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении в субботу.

Говоря об обстреле Святогорской лавры, президент отметил, что ему было интересно, что скажут российские пропагандисты об уничтожении скита.

"Но, на самом деле, ничего интересного. Они очень предсказуемые. Винят украинцев в поджоге. Хотя монахи и миряне в Святогорье прекрасно видели, что это была именно российская артиллерия", — отметил при этом Зеленский.

При этом он добавил: "Считаю, что и эта ложь пропагандистов, и этот обстрел и поддержка православными иерархами в россии агрессии против Украины – все это должно побуждать Украинский православную церковь к выводам. К более решительным выводам и к четкому осуждению каждого из тех, кто потакает агрессии".

Как сообщалось, ранее Собор Украинской православной церкви (Московского патриархата) принял решение о самостоятельности и осудил российского патриарха Кирилла