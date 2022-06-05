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Зеленский ждет от УПЦ МП "более решительных выводов" после очередного обстрела Святогорской лавры

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Россияне вновь обстреляли Святогорскую лавру Новость обновлена 05 июня 2022, 01:55
Россияне вновь обстреляли Святогорскую лавру

Обстрелы российскими войсками храмов в Украине должны побудить УПЦ МП к более решительным выводам, убежден Зеленский

Уничтожение россиянами Всехсвятского скита Святогорской лавры в Донецкой области должно побудить к определенным выводам священников Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении в субботу.

Говоря об обстреле Святогорской лавры, президент отметил, что ему было интересно, что скажут российские пропагандисты об уничтожении скита.

"Но, на самом деле, ничего интересного. Они очень предсказуемые. Винят украинцев в поджоге. Хотя монахи и миряне в Святогорье прекрасно видели, что это была именно российская артиллерия", — отметил при этом Зеленский.

При этом он добавил: "Считаю, что и эта ложь пропагандистов, и этот обстрел и поддержка православными иерархами в россии агрессии против Украины – все это должно побуждать Украинский православную церковь к выводам. К более решительным выводам и к четкому осуждению каждого из тех, кто потакает агрессии".

Как сообщалось, ранее Собор Украинской православной церкви (Московского патриархата) принял решение о самостоятельности и осудил российского патриарха Кирилла

Теги:
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