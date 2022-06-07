Контракт на сотни миллионов: в Польше раскрыли детали передачи тяжелой артиллерии Украине

Для Польши это будет самый большой контракт на поставку оружия за последние 30 лет

Польша передаст Украине тяжелую артиллерию – речь про 155-мм гаубицы "Краб" и зенитно-ракетные комплексы "Пиорун". Для этого страна-партнер подпишет самый большой за последние 30 лет контракт на поставку оружия.

Как передает польское издание NTO, сумма контракта составляет 630 миллионов долларов. Власти страны называют это оружие очень важным для Украины.

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Отмечается, что в ходе визита на сталелитейный завод польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша подпишет один из самых больших контрактов на поставку оружия в Украину.

"Сейчас мы подписываем один из крупнейших оружейных контрактов за последние тридцать лет – продажа Украине оружия. Это оружие хорошо испытано, и сегодня мы знаем, что оно будет очень важным на поле боя", — сказал Моравецкий.

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По его словам, речь идет о польских 155-мм гаубицах "Краб" и ПЗРК "Пиорун". Премьер-министр Польши добавил, что именно эти виды тяжелой артиллерии просили передать украинские власти.

Моравецкий отметил, что общая сумма контракта составляет три миллиарда злотых или 630 миллионов долларов. При этом есть информация, что поставки частично будут профинансированы Европейским Союзом.

"Деньги на это Украина частично получит от ЕС, частично уплатит из своего бюджета. Польша получает эти деньги для того, чтобы обогатить наш производственный потенциал", – резюмировал польский премьер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Польша после начала вторжения поставила Украине много тяжелого оружия, включая танки Т-72, гаубицы 2С1 "Гвоздика" и РСЗО "Град". Кроме того, ВСУ получали ракеты "воздух-воздух" к своим самолетам МиГ-29 и Су-27, дроны, переносные зенитные комплексы "Перун" и многие боеприпасы.