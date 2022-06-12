Российская армия будет слабеть: названы сроки и причины

ВСУ истощают российских оккупантов, что в перспективе должно привести к политическому поражению рф

Оборонительная война на истощение, которую проводит Украина ввиду задумки стран Запада, невыгодна россии и ослабляет ее вооруженные силы.

Об этом в интервью интернет-изданию "ZN,UA" рассказал военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде.

Он отметил, что для Украины затягивание войны в оборонительной форме является возможностью, которая позволяет беречь свои человеческие ресурсы, а также с прибытием западного оружия наносить противнику более точные и разрушительные удары.

"За счет пусть даже дозированного оружия, удержания своих позиций, а также проведения мелких контрнаступательных операций ВСУ получит возможность истощать противника. Постоянно увеличивая его технические и человеческие потери", — отметил аналитик.

По мнению Рустамзаде, все это в комплексе может послужить толчком к смене повестки дня в верхушке россии.

Военный аналитик отметил, что рф уже испытывает нехватку боеприпасов, начиная от артиллерийских снарядов и заканчивая крылатыми ракетами.

"Затягивание этой войны невыгодно для рф, так как в отличие от Украины у нее нет возможности пополнять боеприпасы и боевую технику. россия не переводила свою экономику на военные рельсы", — пояснил свое мнение он.

Рустамзаде также дал прогноз по срокам, когда такая стратегия даст свои плоды в виде ослабления вооруженных сил рф.

"В перспективе месяца-двух российская армия будет слабеть", — считает он.

По словам аналитика, это может послужить толчком для политического поражения рф.

"Потому что, повторюсь: возможности для Украины нанести рф военное поражение я не вижу", — добавил Рустамзаде.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские оккупационные войска несут значительно большие потери, нежели украинские защитники.