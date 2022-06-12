Еще один иностранный доброволец отдал жизнь за Украину (фото)

Еще один боец Иностранного легиона ВСУ отдал жизнь защищая Украину

Во время боев на Донбассе погиб иностранный доброволец Джордан Гэтли, который после начала российского вторжения приехал в Украину, чтобы помочь защитить ее от российских оккупантов.

Как сообщил отец легионера Дин Гэтли в своем Фейсбук, его сын 10 июня получил несовместимое с жизнью ранение находясь в Северодонецке.

Джордан Гэтли в марте ушел из армии Великобритании, чтобы продолжить карьеру в других областях, однако после начала войны в Европе, он принял решение отправиться в Украину, чтобы помочь ВСУ в качестве солдата и инструктора.

"Он любил свою работу, и мы очень им гордимся. Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах", — написал отец погибшего добровольца.

Стоит напомнить, что 11 июня стало известно, что на Донбассе погиб доброволец из Чехии.

Как сообщалось ранее, 4 июня Интернациональный легион ВСУ сообщил о гибели четырех иностранных добровольцев из Нидерландов, Австралии, Германии и Франции. Бойцы отдали свою жизнь, защищая Украину в самой горячей точке на фронте — в Северодонецке.