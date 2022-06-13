"Десятикратное преимущество": Залужный сообщил о тяжелой ситуации на Луганщине

Россияне упорно пытаются захватить Луганскую область

Российские войска сосредоточили свои основные усилия на захвате северной части Луганской области для чего сконцентрировали на этом участке фронта десятикратное преимущество в артиллерии.

Об этом сообщил в воскресенье, 12 июня, вечером главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный по итогам разговора с американским коллегой – главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Проинформировал генерала Милли о текущей оперативной обстановке. Так, отметил, что противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области. Он массово применяет артиллерию и, к сожалению, имеет десятикратное огневое преимущество", — рассказал украинский генерал.

При этом он подчеркнул, что несмотря ни на что, ВСУ продолжают удерживать позиции.

"Каждый метр украинской земли там полит кровью, но не только нашей, но и оккупанта", — добавил главком ВСУ.

Он уточнил, что в настоящее время сложна ситуация в городе Северодонецк.

"Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника", — рассказал Залужный.

В связи с этим украинский генерал вновь повторил американскому коллеге свою просьбу — "в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм".

Как сообщалось, ранее в боях за Северодонецк украинские войска ликвидировали элитных спецназовцев главы Чечни (рф) рамзана кадырова.