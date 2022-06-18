Российско-украинская война может длиться годами: Горбулин объяснил, почему это устраивает и путина, и "коллективный Запад"

Война россии против Украины в нынешнем виде устраивает и российское руководство, и очень многие страны Запада

Трудная, изнурительная и длительная война между Украиной и россией в том виде, как новая сейчас продолжается, выгодна как российскому диктатору владимиру путину, так и многим странам Запада, хоть и не всем.

Такое мнение высказал председатель Наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горлубин в статье, опубликованной в издании "LB.ua".

"Российско-украинская война может длиться годами, в чем был бы заинтересован "коллективный Запад". Ведь это предполагает незначительное уменьшение уровня благополучия Запада в качестве платы за кровопролитие украинцев, стоящих между рф и Западом и удерживающих покой последнего", — считает Владимир Горбулин. .

Говоря о том, почему нынешнее положение вещей вполне устраивает путина, он перечислил несколько фактов.

"Западный мир как глобальный оппонент, позволяет ему продвигаться вглубь Украины, даже обходиться без необходимости объявления общей мобилизации. Запад позволяет зарабатывать на нефти и газе почти миллиард долларов ежедневно (за 100 дней войны рф заработала 93 млрд евро); воровать в Украине зерно и блокировать порты, чтобы распространить голод на заметную часть планеты; обходить санкции и заключать через гражданские предприятия контракты для пополнения комплектующими свои вооружения и даже массово скупать через подставные фирмы спутниковые снимки", — констатирует Владимир Горбулин и добавляет: "Запад колеблется – судить путина или позвонить ему, и это нравится кровавому диктатору. Ядерный шантаж действует, если в Европе опасаются его раздражать".

Более того, отмечает он, есть страны, вполне сознательно желающие путину победы в войне с Украиной.

"Ибо когда министр обороны Китая высказывается, что Соединенные Штаты "затягивают конфликт" между россией и Украиной путем предоставления оружия и поддержки, то это не только вдохновляет путина на массовые убийства и снос целых жилых кварталов в городах, но позволяет цинично улыбаться, в частности, оказанием различных почестей насиловавшим, истязавшим и истребляющим гражданских людей", — пишет господин Горлубин.

Вместе с тем он перечислил и страны, которые понимают, что даже незначительная победа россии в виде оккупированных в 2022 году территорий является признаком слабости Запада и предвестником еще большей войны после того, как россия окончательно оправится от мартовского поражения — это США и Великобритания. А также страны Центральной, Восточной Европы и Балтии, которые опасаются падения Украины и вторжения – именно поэтому так охотно делятся вооружением.

В конце концов, пишет Владимир Горбулин, такой паритет выгоден кремлю, поскольку позволяет на фоне несовершенных санкций тайно подкармливать свою военную машину и проводить скрытую мобилизацию с расчетом увеличить уровень угрозы для всех. Но, прежде всего, для Украины, которая уже стала "костью в горле путина".

Как сообщалось, военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде выразил мнение, что каких-либо разгромных военных побед Украины над россией не должно быть, иначе может произойти катастрофа.