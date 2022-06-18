Освобожденная из плена "Тайра" записала видеообращение и поблагодарила Зеленского

Волонтер жива и находится в безопасном месте

Известный украинский военный медик и волонтер Юлия Паевская (позывной "Тайра") после освобождения из российского плена записала первое видеообращение, в котором поблагодарила президента Владимира Зеленского.

Кадрами ее обращения поделился военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале. По его словам, источники, которые передали запись, не стали указывать, где именно находится Паевская.

"Я благодарю президента Владимира Зеленского за организацию этого обмена. Я всегда верила, что все именно так и будет. И все, кто находятся сейчас по ту сторону знают, что все получится. И все мы будем дома, как дома сейчас я", — сказала Паевская.

Как сообщалось ранее, Паевская с 2014 года была волонтером в зоне АТО, а в 2018 году присоединилась к ВСУ, где некоторое время возглавляла эвакуационное отделение 61 мобильного госпиталя в Мариуполе.

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В плен к россиянам она попала 16 марта при попытке выйти из Мариуполя, после чего оккупанты привлекали ее к съемкам пропагандистских роликов, которые крутились по российскому телевидению. Примечательно, что россия пыталась не допустить обмена Паевской и некоторое время "не находила" ее в списках военнопленных.