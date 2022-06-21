Это не патриотизм: военнослужащая призвала живущих в тылу не сидеть в скорби 24/7

Всем, кто кричит, что отдых "не ко времени", представительница ВСУ предлагает заткнуться

Военное время приносит с собой много тревог и постоянный стресс, с которым не умеет справляться большинство украинцев. Поэтому после некоторого периода всеобщей поддержки и понимания люди начинают ругаться и учить друг друга жить, особенно в тылу. Боец ВСУ Анна Сорочинская подчеркнула: военнослужащие на фронте держат оборону именно для того, чтобы мирные украинцы могли хотя бы частично жить привычной жизнью.

По ее словам, те, кто оперирует теорией "всё не ко времени", должны перестать убеждать в этом других. Девушка на личной Facebook-странице пояснила, что 24/7 сидеть в скорби и плакать — совершенно не вариант, который поможет победить в нынешней войне.

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"Не знаю, как кто, но лично я страшно радуюсь, когда знаю, что где-то там люди покупают свои лавандовые латте, пьют пивко в компании друзей, любят друг друга, курят mj, развлекаются; когда девушки надевают лучшие платья и идут отдыхать со своими парнями, короче — когда жизнь продолжается", — пишет военнослужащая.

Анна Сорочинская

Она считает, что мирным украинцам стоит продолжать жить более-менее привычно и делать то, что дарит радость. В первую очередь, потому, что жизнь и счастья должны иметь свой триумф, невзирая на военные действия.

"Именно за это я готова сколько нужно сидеть в грязи, г*вне, армейщине, опасности, — пишет она. — Потому что мы не должны отдать русакам нашу радость".

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Также представительница ВСУ подчеркнула, что точно также, вернувшись с фронта, собирается проживать жизнь "на полную катушку". И будет это делать не только за себя, но и за своих побратимов, которые больше никогда не смогут насладиться всеми прелестями жизни.

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