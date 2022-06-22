Известный "охотник за нацистами" займется поиском российских военных преступников в Украине: детали

США помогут с поиском россиян, которые зверствовали в Украине

США создали специальную группу расследователей, которые помогут Украине с поиском военных преступников. Возглавит ее самый известный в американском Минюсте охотник за нацистами Эли Розенбаум.

Как сообщает CNN, об этом сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время необъявленного визита в Киев, где он встретился с украинской коллегой Ириной Венедиктовой.

В частности Гарланд и Венедиктова обсудили вопросы помощи США в поиске россиян, причастных к совершению военных преступлений на территории Украины.

"Соединенные Штаты посылают безошибочный сигнал — спрятаться негде", — сказал Гарланд.

По его словам, Вашингтон вместе с партнерами использует все возможные средства для того, чтобы установить ответственных и притянуть их к ответственности.

Новая группа будет состоять из экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями, а возглавит ее Эли Розенбаум, которого в США называют "легендарным охотником за нацистами". Он помог найти и лишить гражданства более сотни человек, которые были причастны к совершению преступлений во времена Второй мировой войны. Самым известным его делом было разоблачение бывшего президента Австрии Курта Вальдхайма в соучастии в нацистских преступлениях в Югославии.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ на днях появилась информация о том, что в США рассматривают поставки дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS.