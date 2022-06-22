Черкассы торжественно простились с погибшим на войне добровольцем "Историком" (репортаж)

В Черкассах состоялась церемония прощания с воином-добровольцем и общественным деятелем Павлом Добротворским.

В среду, 22 июня, на площади Славы в Черкассах простились с 25-летним Павлом Добротворским с позывным "Историк", погибшим на на войне с русскими захватчиками.

Павел родился в Черкассах. Окончил исторический факультет Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова в Киеве. Работал учителем истории в школе. В течение многих лет занимался национально-патриотическим воспитанием молодежи. В 2020 году основал собственную общественную организацию "Поклик Яру", где в течение года проводил летние детские лагеря и патриотические мероприятия.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

В первый день полномасштабного российского вторжения ушел воевать.

В бою с оккупантами погиб активист Павел Добротворский

В Черкассах простились Павлом Добротворским

"Это – война. И на ней будут умирать. И, может, я тоже умру. Однако я психологически готов принять смерть и хочу, чтобы у меня не было страха в этот момент. Чтобы кацап не видел, как я боюсь. В общей истории государства я только элемент, как и все мы. И гибель сейчас – это честь. Мы станем примерами для следующих", – написал Павел в одной из публикаций.

Церемония прощания прошла на площади Славы в Черкассах

Проститься с героем пришли родные и его сослуживцы

Павел был координатором организации "Поклик Яру"

Фото и видео: Ян Доброносов

К сожалению, 18 июня во время боевого задания в Херсонской области защитник погиб от артиллерийских обстрелов. Друзья знали, что "Историк" готовился с честью принять смерть в бою. Перед заданиями писал завещания. Хотел быть кремированным и чтобы его пепел развеяли над Холодным Яром, чтобы каждое утро встречать там рассвет. Как когда-то в детстве…

Отметим, ранее на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский игрок в американский футбол.

Кроме того, на войне с российскими захватчиками погиб боксер из Чернигова Ярослав Рудич.