Черкассы торжественно простились с погибшим на войне добровольцем "Историком" (репортаж)
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В Черкассах состоялась церемония прощания с воином-добровольцем и общественным деятелем Павлом Добротворским.
В среду, 22 июня, на площади Славы в Черкассах простились с 25-летним Павлом Добротворским с позывным "Историк", погибшим на на войне с русскими захватчиками.
Павел родился в Черкассах. Окончил исторический факультет Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова в Киеве. Работал учителем истории в школе. В течение многих лет занимался национально-патриотическим воспитанием молодежи. В 2020 году основал собственную общественную организацию "Поклик Яру", где в течение года проводил летние детские лагеря и патриотические мероприятия.
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В первый день полномасштабного российского вторжения ушел воевать.
"Это – война. И на ней будут умирать. И, может, я тоже умру. Однако я психологически готов принять смерть и хочу, чтобы у меня не было страха в этот момент. Чтобы кацап не видел, как я боюсь. В общей истории государства я только элемент, как и все мы. И гибель сейчас – это честь. Мы станем примерами для следующих", – написал Павел в одной из публикаций.
Фото и видео: Ян Доброносов
К сожалению, 18 июня во время боевого задания в Херсонской области защитник погиб от артиллерийских обстрелов. Друзья знали, что "Историк" готовился с честью принять смерть в бою. Перед заданиями писал завещания. Хотел быть кремированным и чтобы его пепел развеяли над Холодным Яром, чтобы каждое утро встречать там рассвет. Как когда-то в детстве…
Отметим, ранее на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский игрок в американский футбол.
Кроме того, на войне с российскими захватчиками погиб боксер из Чернигова Ярослав Рудич.