Украина проведет переговоры с россией насчет зерна, — источник рассказал о дате и месте

Встреча в четырехстороннем формате может состояться на следующей неделе

На следующей неделе в Стамбуле должны состояться переговоры по разблокированию украинских портов и вывозу зерна. Ожидается участие представителей Турции, ООН, России и Украины, сообщил "Телеграфу" источник в Кабинете министров.

"Мы готовимся. Встреча не состоится без нас, но имена представителей еще неизвестны", — отметил собеседник издания.

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Тема продовольственного кризиса из-за блокирования россией украинских портов сейчас одна из наиболее важных, о которой говорят мировые лидеры. Позавчера президент Турции провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Гуттерешем, а вчера с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном по вывозу зерна.

Ранее появлялась информация, что встреча в портах может пройти без Украины, но собеседники издания четко отвечают, что этого не будет. Конкретная дата переговоров пока неизвестна.

Следует отметить, что в среду состоялись переговоры между Турцией и россией по проблеме украинских портов и вывозу зерна. Турецкие представители заявили, что был достигнут определенный прогресс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что организовать переговоры для создания "зернового коридора" из Украины по Черному морю взялась Турция. Встреча в четырехстороннем формате запланирована на следующей неделе, на ней будет председательствовать президент Турции Реджеп Эрдоган.