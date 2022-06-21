В Стамбуле пройдет встреча представителей Украины, россии, Турции и ООН: о чем будут договариваться

В Турции хотят решить проблему

Во вторник, 21 июня, на 118-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Турция организует переговоры для создания "зернового коридора" из Украины по Черному морю.

Об этом сообщает издание Milliyet.

По информации источника, на следующей неделе в Турции пройдет четырехсторонний саммит, где обсудят зерновую проблему. В мероприятии примут участие представители ООН, Киева и Москвы. Ожидается, что саммит состоится в Стамбуле в выходные, а на этой неделе турецкая делегация проведет переговоры с россией на уровне министра обороны.

Сообщается, что на стамбульском саммите ожидается участие самого президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша. В Турции ожидают, что по итогам встречи смогут организовать выход судов из заблокированных украинских портов, поставив на мировые рынки 35-40 млн тонн украинского зерна.

Ранее сообщалось, что в ООН оценили риски, связанные с продолжением войны в Украине.

Напомним, тема заблокированных украинских портов на переговорах турок и россиян на уровне МИД "не взлетела".