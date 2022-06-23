Синоптики рассказали о погоде до конца июня: где пообещали жару до +35

Стоит запастись кепкой — в Украину идет жара

Синоптики, которые еще неделю назад утверждали, что конец июня будет дождливым, изменили прогноз. В части регионов в начале июля не будет даже облачности.

Согласно прогнозу сайта "Синоптик", жарче всего будет в западной части страны. Температура достигнет +35 градусов по Цельсию, а осадков не ожидается.

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Запад. Дольше всего облачность сохранится на Закарпатье. Столбик термометра упорно ползет вверх с каждым днем и достигнет +35. Осадков не прогнозируется.

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Север. В этой части страны облачность сохранится чуть дольше. Температура поднимется до +29, с максимальным пиком до +32.

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Центр. Дожди и грозы в этой части страны закончатся чуть позднее, но потом также будет очень солнечно. Повышение температуры ожидается до +30 +32 градусов.

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Восток. Температура в восточных областях не будет сильно ниже, чем в других частях страны. Ожидается +29 +31, но облачных и влажных дней будет чуть больше.

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Юг. Грозовой фронт дольше всего задержится на юге Украины. Но в начале июля и здесь будет солнечно. Столбик термометра поднимется до +31.

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Ранее "Телеграф" писал, что в июле погода преподнесет неприятный сюрприз — кроме дождей и ливней возможны смерчи и ураганы.