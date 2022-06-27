В армии россии нехватка генералов, путину приходится выдергивать комсостав с пенсии - СМИ

путину для войны с Украиной приходится ставить в строй ушедших на пенсию генералов

В россии из-за нехватки генералов, которых либо ликвидировали в Украине, либо отстранили от должности из-за провалов на войне, решили вернуть на службу 67-летнего генерала.

Об этом пишет британский таблоид Dailystar.

В статье отмечается, что тучного (127 кг) российского генерала в отставке отправили воевать на передовую на восток Украины, потому что у российского диктатора владимира путина заканчиваются старшие офицеры.

Также таблоид пишет, что офицер такой полный, что ему приходится специально шить форму, и он носит два комплекта бронежилетов из-за своих габаритов

"Теперь он (путин - ред.) вытаскивает из отставки генералов, и один из них — генерал Павел. путин подобен боссу мафии, которому никто не может отказать в повиновении. Если отставной генерал получит сообщение от путина о том, что вы нужны матушке россии для войны в Украине, вы мало что можете сделать", — отмечает издание.

Данный генерал отслужил сначала в советской, а потом и в российской армии более 40 лет. Предполагается, что он служил в Сирии незадолго до выхода на пенсию пять лет назад.

Как сообщалось, россия теряет в войне с Украиной не только генералов, но и именитых и "титулованых" офицеров.