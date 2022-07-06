Под Лисичанском погиб известный белорусский комбат, защищавший Украину

Полк имени Калиновского также сообщил о нескольких пропавших без вести и одном пленнике

Украина все еще оплакивает гибель на фронте спортсмена Евгения "Греплера" Слюсаренко и снова приходят трагические известия. Под Лисичанском погиб белорусский воин Иван "Брест" Марчук, защищавший наше государство от российских оккупантов в составе батальона "Волат", входящего в полк имени Кастуся Калиновского.

Как сообщил в своем телеграмм-канале полк, Марчук был комбатом "Волата". Его жизнь оборвалась 26 июня при попытке сдержать танковое наступление россиян на Лисичанск. Решение об отступлении белорусские защитники приняли только во время второй волны атаки – силы были слишком неравны. Впрочем, они выиграли время для отвода основных сил ВСУ.

Несколько дней ушло на то, чтобы собрать и проверить информацию о последствиях этой битвы. Кроме того, важно было сохранять тишину, чтобы не лишить пленных белорусских добровольцев шанса попасть в списки на обмен. Впрочем, полк имени Калиновского уже может сообщить о гибели "Бреста". "С первых дней войны он стоял на защите Украины от российской агрессии и стоял у истоков создания полка Калиновского. Мы знали его как мужественного, решительного и самоотверженного человека, готового на все ради каждого своего бойца", — говорится в заявлении. Потерю "Бреста" собратья называют очень большой и болезненной. Полк выразил свои искренние соболезнования всем родным, близким и друзьям погибшего воина.

В полку имени Калиновского также сообщили, что в том бою, в котором погиб "Брест", пропали без вести еще несколько их собратьев. Подразделение обещает оказать их родным всю необходимую поддержку и продолжает поиск. "Мы используем все возможные средства и усилия, чтобы вернуть наших ребят и не остановимся ни перед чем, потому что мы боремся за всех и верим, что они живы", — заявили в полку.

Кроме того, белорусы объявили о пленении бойца Яна Джурбейко с позывным "Тромбли". И сообщили, что у него есть приказ говорить то, что от него хочет услышать враг для того, чтобы в итоге сохранить свою жизнь и здоровье. Отдельно в полку Калиновского отметили, что Джурбейко является военнослужащим-контрактником, а не наемником, поэтому официально считается военнопленным.

Напомним, в конце июня 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев потеряла майора Андрея Верхогляда. Он являлся командиром батальона в составе подразделения.