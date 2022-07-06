Бразильская модель и снайперша погибла в Украине – что о ней известно

Женщина служила в рядах ВСУ, помогала спасателям и планировала выпустить книгу о своем опыте.

Белорусский добровольческий полк Кастуся Калиновского оплакивает потерю комбата Ивана "Бреста" Марчука, но это не все новые потери среди иностранцев, вставших на защиту Украины. Так стало известно, что в Харькове от российских обстрелов погибла бразильская модель Талита ду Вале, которая три недели назад вступила в ряды ВСУ в качестве снайперши.

Как пишет издание Daily Mail, 39-летняя ду Вале еще до приезда в Украину имела немалый опыт работы в гуманитарных миссиях за границей. В частности, женщина воевала в Ираке с террористами ИГИЛ. Свое участие в операциях она документировала для Youtube-канала и TikTok. В Украине она сначала поработала в Киеве, а затем переехала в гораздо менее спокойный Харьков. Там она выполняла не только боевые задачи, но и была спасительницей.

Талито ду Вале

Бразильянка стала жертвой российского ракетного удара. Одна из ракет попала в здание, в укрытии которого пряталась ду Вале. В бункере начался пожар и женщина задохнулась дымом. Вместе с ней погиб еще один гражданин Бразилии – 40-летний Дуглас Буриго. Он вернулся в укрытие, чтобы найти Талиту.

Известно, что Ду Вале в юности изучала юриспруденцию, но впоследствии увлеклась актерством и моделингом, а также военным делом. Кроме того, она работала в организациях, занимающихся спасением животных.

Боевой опыт бразильской снайпершии в Украине должен был лечь в основу книги. Ду Вале сотрудничала с писателем, который должен был превратить ее будни в качестве бойца ВСУ в текст.

Напомним, под Харьковом получил в бою ранения основатель партии "Демократическая сокира" Юрий Гудыменко.