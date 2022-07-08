Заставили россиян отойти: ВСУ отбили атаки врага на нескольких направлениях

ВСУ успешно пресекли попытки россиян продвинуться на нескольких направлениях

В пятницу российские оккупанты пытались вести наступление по ряду направлений на Востоке и Юге Украины, однако были остановлены усилиями ВСУ.

Как проинформировала пресс-служба Генштаба в Фейсбук, 8 июля боевые действия проходили в Харьковской, Донецкой и Николаевской областях.

Отмечается, что на Харьковском направлении противник пытался дважды наступать неподалеку от Дементиевки, но обе попытки успехом не увенчались.

На Славянском направлении россияне наступали на Богородичное, однако ВСУ остановили там их продвижение.

В районе Верхнекаменского, что в Донецкой области, подразделения украинских защитников нанесли мощные удары по скоплениям оккупантов, чем заставили их отойти с занимаемых позиций. Кроме того, на этом же направлении были отбиты атаки россиян в районах Спорного и Ивано-Дарьевки.

Также сообщается, что в районе Веселой Долины, что к югу от Бахмута, продолжаются бои.

Что касается ситуации на Юге Украины, то там россияне атаковали неподалеку от Великого Артаково, однако там ВСУ быстро подавили их силы и заставили отступить.

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Как сообщалось ранее, глава Минобороны Алексей Резников озвучил три сценария победы Украины над россией и заявил, что никаких капитуляционных соглашений или новых "Минсков" наша страна подписывать не станет.