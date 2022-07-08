Славянск и Краматорск под огнем, на юге работают партизаны: свежие карты боев в Украине

Наибольшая активность сражение по-прежнему сконцентрирована на Донбассе

Российские войска на востоке Украины начали постепенно замедляться, а их военное руководство заявило о необходимости оперативной паузы. Это не означает полноценное прекращение боевых действий — нет, оккупанты продолжат мелкие атаки и ракетные обстрелы мирных городов, однако общая массивность наносимых ударов может стихнуть. Впрочем, это, скорее всего, касается больше Донбасса, чем юга, на котором большую активность проявляют ВСУ.

Как говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на утро 8 июля основное внимание россиян на восточном фланге забрали себе Славянск и Краматорск. Также они продолжают продвигаться к административной границе Луганской области, чтобы объявить об ее полном захвате.

Остается активным и южное направление фронта. Немало проблем создают и отвлекающие маневры россиян на Харьковщине, которая регулярно обстреливается.

Свежие карты боев в Украине 8 июля

Донбасс

Восточные области Украины остаются наиболее активным участком фронта в Украине. Оккупанты продолжают атаковать в районе административных границ Харьковской и Донецкой областей, что свидетельствует об их планах наступать на Славянск. Под огнем регулярно оказываются ближайшие к этому городу населенные пункты — Сулиговка, Адамовка, Долина, Дибровное, Краснополье и Мазанивка.

Карта боев за Донбасс 8 июля

Также россияне маневрируют возле Барвинкового, что может свидетельствовать об их желании открыть еще один фланг в плане продвижения к Славянску. При этом остается угроза и для Краматорска, который тоже весьма привлекает захватчиков. Вполне вероятно, что штурм этих двух крупных городов Донетчины может начаться одновременно.

Не прекращаются боевые действия и в Луганской области. Несмотря на заявления боевиков "ЛНР" об "освобождении" всей территории региона, это является неправдой, ведь ВСУ продолжают удерживать оборону рядом с Северском, а также Верхнокаменкой, Григоровкой и Верхномаянском.

Продолжается наступление и на южно-восточном направлении рядом с Бахмутом.

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Харьковщина

7 июля армия рф пыталась совершить наземное наступление непосредственно на Харьков, однако их атака была отбита на северном направлении. При этом ВСУ ударили по скоплению врага рядом с Сосновкой, вблизи государственной границы.

Карта боев за Харьков 8 июля

За прошлые сутки россияне регулярно вели артиллерийские и ракетные обстрелы Харьковщины. Среди пострадавших населенных пунктов обозначены Слатино, Русские Тышки, Веселое, Малая Даниловка, Кутузовка и Веселое. Также мощный удар был нанесен по самому Харькову.

Юг Украины

Россиянам очень не нравится, что украинские защитники наконец-то перешли на южном плацдарме в наступление, поэтому не оставляют надежд вернуть себе утраченные позиции. Активные бои велись 7 июля в районе Потемкино, Миролюбовки и Добрянки (север области).

Карта боев за Херсон 8 июля

Также продолжаются активные обстрелы Николаевской и Одесской областей. Благодаря оперативному вмешательству нашей авиации ракеты над Одесчиной удалось сбить.

При этом на временно оккупированных территориях южных областей продолжается работа партизан. Особо активно она проявилась в Мелитополе и других приближенных к нему населенных пунктах Запорожской области. Так, был взорван мост между Троицким и Новобогдановкой, что автоматически лишило россиян еще одного железнодорожного пути для получения дополнительных запасов из Крыма.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что является прямым подтверждением того, что россия начала выдыхаться в войне с Украиной. Отметим — это весьма опасный знак, ведь частично дает Москве повод для ядерного шантажа.

Также мы рассказывали, что ВСУ удалось установить полный контроль над Змеиным островом. Теперь над кусочком суши в Черном море снова реет государственный флаг Украины.