Части украинцев с "белыми билетами" придется пройти повторную медкомиссию – стало известно, кому
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 118
Приказ Минобороны о "белых билетах" от 2006 года утратил силу и теперь этот вопрос регулируется новым документом
Некоторым украинцам, имеющим так называемый "белый билет" – документ, освобождающий от военной службы по состоянию здоровья, придется повторно пройти медкомиссию и подтвердить свою непригодность. Речь идет о тех мужчинах, которые получили документ образца 2006-2015 годов.
Как сообщает "Апостроф", причина заключается в том, что приказ Министерства обороны №342 от 2006 года утратил силу – его действие было прекращено в 2015 году. Тогда Минобороны ввело новые критерии признания граждан непригодными для прохождения службы в мирное время и ограничено пригодными во время военного положения.
В настоящее время действует Приказ Минобороны №402 от 14 августа 2008 года – именно на его основании принимается решение о снятии военнообязанного с учета по состоянию здоровья. Положениями, записанными в этом документе, должны руководствоваться военно-врачебные комиссии при вынесении решения о пригодности или непригодности к службе. Поэтому тем, чьи "белые билеты" подпадают под критерии 2006 года, необходимо пройти еще раз комиссию, чтобы подтвердить свою неспособность или ограниченную способность нести военную службу.
Как сообщал Телеграф, "белый билет" имеет три категории — ограниченная, временная или полная непригодность к службе. Первые две из них предполагают, что мужчину все же могут привлечь в армию. Адвокат объяснил нюансы.