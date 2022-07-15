Части украинцев с "белыми билетами" придется пройти повторную медкомиссию – стало известно, кому

Приказ Минобороны о "белых билетах" от 2006 года утратил силу и теперь этот вопрос регулируется новым документом

Некоторым украинцам, имеющим так называемый "белый билет" – документ, освобождающий от военной службы по состоянию здоровья, придется повторно пройти медкомиссию и подтвердить свою непригодность. Речь идет о тех мужчинах, которые получили документ образца 2006-2015 годов.

Как сообщает "Апостроф", причина заключается в том, что приказ Министерства обороны №342 от 2006 года утратил силу – его действие было прекращено в 2015 году. Тогда Минобороны ввело новые критерии признания граждан непригодными для прохождения службы в мирное время и ограничено пригодными во время военного положения.

В настоящее время действует Приказ Минобороны №402 от 14 августа 2008 года – именно на его основании принимается решение о снятии военнообязанного с учета по состоянию здоровья. Положениями, записанными в этом документе, должны руководствоваться военно-врачебные комиссии при вынесении решения о пригодности или непригодности к службе. Поэтому тем, чьи "белые билеты" подпадают под критерии 2006 года, необходимо пройти еще раз комиссию, чтобы подтвердить свою неспособность или ограниченную способность нести военную службу.

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Как сообщал Телеграф, "белый билет" имеет три категории — ограниченная, временная или полная непригодность к службе. Первые две из них предполагают, что мужчину все же могут привлечь в армию. Адвокат объяснил нюансы.