"Ждите 4-6 месяцев": экс-командующий НАТО дал прогноз по войне в Украине

Ставридис сравнил нынешнюю войну с Корейской войной 1950-х

Пока американские аналитики провозглашают переход российско-украинской войны в решающую стадию, хотя, вероятно, и не последнюю, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе дал свой прогноз по разрешению конфликта. Адмирал Джеймс Ставридис видит развитие ситуации по корейскому сценарию.

Как пишет издание Insider, свое видение он изложил в радиоинтервью, спрогнозировав, что война перейдет в замороженную стадию через 4-6 месяцев. По мнению Ставридиса, сейчас конфликт "захлебнулся с обеих сторон".

"Украинцы очень сильно сопротивляются. Военные планы путина оказались не слишком эффективными. Он получил немного территории по сравнению с тем, с чего начал конфликт", — сказал адмирал. Вместе с тем он отметил, что ни одна из сторон не сможет выдержать в текущем режиме больше полугода. Поэтому Ставридис прогнозирует, что через 4-6 месяцев наступит развязка, подобная развязке Корейской войны 1950-1953 гг. По его мнению, будет заключено перемирие, между странами образуется милитаризованная зона и сохранится высокий уровень враждебности.

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Стоит отметить, что в Корейской войне Северная Корея, которая впоследствии превратилась в закрытую страну с репрессивным режимом, поддерживал Советский Союз, в то время как на стороне Южной Кореи были США. Несмотря на это, завершить конфликт чьей-либо полноценной победой не удалось. Мирный договор между двумя странами не подписан до сих пор, поэтому формально они находятся в состоянии войны. Северная Корея стагнирует, а ее народ страдает от угнетения, в то время как Южная Корея процветает и является одним из ведущих государств Азии.

Напомним, украинский политолог Кирилл Сазонов со своей стороны предположил, что россия ни за что не откажется от идеи захватить весь Донбасс, поэтому в ближайшие месяцы видит два сценария развития событий – оба достаточно тревожные.