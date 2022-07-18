"Чекайте 4-6 місяців": екс-командувач НАТО дав прогноз щодо війни в Україні

Ставрідіс порівняв нинішню війну з Корейською війною 1950-х

Поки американські аналітики сповіщають перехід російсько-української війни у вирішальну стадію, хоча, ймовірно, і не останню, колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі дав свій прогноз щодо розв’язки конфлікту. Адмірал Джеймс Ставрідіс бачить розвиток ситуації за корейським сценарієм.

Як пише видання Insider, своє бачення він виклав у радіоінтерв’ю, спрогнозувавши, що війна перейде у заморожену стадію через 4-6 місяців. На думку Ставрідіса, зараз конфлікт "захлинувся з обох боків".

"Українці дуже сильно опираються. Воєнні плани путіна виявилися не надто ефективними. Він отримав небагато території порівняно з тим, із чого почав конфлікт", — сказав адмірал. Разом з тим він відзначив, що жодна зі сторін не зможе витримати у поточному режимі більше, ніж півроку. Тому Ставрідіс прогнозує, що за 4-6 місяців настане розв’язка, подібна до розв’язки Корейської війни 1950-1953 рр. На його думку, буде укладено перемир’я, між країнами утвориться мілітаризована зона і збережеться високий рівень ворожості.

Читайте також: Категорія Україна "Нехай тікають": військовий експерт пояснив, чому не варто знищувати Кримський міст ЗСУ поки що не можуть знищити цей міст, а якби й могли, то є причина, через яку не варто цього робити, зазначає експерт.

Варто зазначити, що у Корейській війні Північну Корею, яка згодом перетворилась на закриту країну з репресивним режимом, підтримував Радянський Союз, тоді як на боці Південної Кореї були США. Попри це, завершити конфлікт чиєюсь повноцінною перемогою не вдалось. Мирний договір між двома країнами не підписаний досі, тому формально вони перебувають у стані війни. Північна Корея стагнує, а її народ страждає від пригноблення, тоді як Південна Корея процвітає і є однією з провідних держав Азії.

Нагадаємо, український політолог Кирило Сазонов зі свого боку припустив, що росія ні за що не відмовиться від ідеї захопити весь Донбас, тому в найближчі місяці бачить два сценарії розвитку подій – обидва досить тривожні.