«Серый» кардинал МИД и соавтор «Харьковских соглашений»: кто такой Руслан Демченко, уволенный Зеленским

Биография Руслана Демченко полна белых пятен

Кадровые изменения в украинской власти продолжаются – вслед за генеральным прокурором, главой СБУ и рядом министров, был уволен первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Руслан Демченко.

Фигура, скажем прямо, непростая. "Телеграф" собрал все, что известно об уволенном чиновнике.

Кадровый дипломат

Родившийся в 1965 году Руслан Демченко имеет довольно закрытую биографию, так после сообщения об окончании службы в армии в 1985 году следующая веха его жизни наступает через 4 года.

В 1989-1990 годах окончив Институт международных отношений в Киеве он работал экономистом отдела международного сотрудничества Министерства строительства УССР. В том же 1990 году перешел на работу в Министерство иностранных дел, в Консульское управление.

Как молодому человеку удалось поступить и после окончания такого престижного вуза попасть на работу в правительство, не вполне понятно. Как бы то ни было с 1992 года Руслан Демченко начал работать по дипломатической линии, побывав секретарем в посольстве Украины в США, в Службе протокола президента Украины, генеральным консулом Украины в Стамбуле и послом в Сербии.

С 2005 по 2010 годы он трудился в тогда еще Администрации президента Украины Виктора Ющенко, а в 2006-2010 годах даже возглавлял ее.

В бытность президентом Виктора Януковича он стал сперва заместителем, а потом первым заместителем министра иностранных дел и был известен как "серый кардинал МИДа".

В сентябре 2014 года Демченко стал советником президента Петра Порошенко, 23 июля 2019 года – советником президента Владимира Зеленского, а 16 июня 2020 года стал первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Соавтор Харьковских соглашений

Жизненный путь Руслана Демченко не раз заставлял обвинять его в разных грехах, например, закрытость его биографии и успехи в юном возрасте общественно-политический деятель Дмитрий Корчинский объяснил работой в КГБ СССР, где он якобы окончил академию им. Дзержинского в Москве.

С другой стороны, его обвиняют в разработке так называемых "Харьковских соглашений", принятых весной 2010 года, когда в обмен на скидку на газ была продлена аренда российской ВМБ базы в Севастополе.

Еще весной 2021 года СНБО поручило СБУ проверить обстоятельства подготовки и ратификации Харьковских соглашений, что тогда вызвало интерес СМИ к персоне самого Руслана Демченко. Впрочем, власти заявили, что не имеют данных о причастности Демченко к их разработке.

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Также неизвестны результаты люстрационной проверки Руслана Демченко – огласить их СМИ в Офисе Президента Украины отказались.

О том, что Руслан Демченко является российским агентом влияния, который во время захвата Крыма рф покрывал действия российских военных писал журналист Юрий Бутусов, а его назначение в СНБО было незаконным.

Экс-глава Главного управления разведки МО Украины Василий Бурба называл Демченко в списке людей, которые были на докладе президенту Владимиру Зеленскому о подготовке операции по захвату "вагнеровцев" в 2021 году, закончившейся неудачей.

Ранее своих постов лишились генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов, их преемников на этой неделе должна утвердить ВР Украины.