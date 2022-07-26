Оккупанты атаковали на Донбассе: где удалось отбить штурм (карта, видео)

Враг пытается прорваться и с севера, и с юга

Украинским военным удалось отбить штурм на четырех направлениях. Продолжается бой еще на одном направлении — возле Покровского Донецкой области в 10 км от Бахмута.

В оперативной информации Генштаба ВСУ отмечено, что на Харьковском направлении под обстрелом более 15 населенных пунктов, не прекращают оккупанты огонь и в окрестностях Славянска. Оккупанты также пытаются улучшить позиции для атаки на Северск и Соледар, стягивают силы.

На Краматорском направлении под огнем Кривая Лука, Закитное, Верхнекаменское, Спорное и другие населенные пункты. Оккупанты пытались штурмовать сразу по двум направлениям — возле Спорного и природного парка "Святые горы". Их отбросили.

Примерные места атак на фронте

Враг продолжает атаковать в сторону Бахмута, кроме обстрелов вдоль линии фронта, оккупанты штурмовали в районах Берестового и Семигорья. Россияне отступили. В районе Покровского бой продолжается.

Карта боев на юг и восток от Бахмута

На границе Донецкой и в Запорожской области продолжаются обстрелы. На юге Украины оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских войск.

Ситуация на Бахмутском направлении сложная. Согласно аналитике Института изучения войны и картам боевых действий, украинские военные могли отойти на одном из участков. Ранее "Телеграф" сообщал, что россия стягивает резервы, и у Украины есть время пока этого не произошло, чтобы ударить по слабому месту — захваченным южным регионам.