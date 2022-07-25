Нужно бить на опережение: генерал назвал слабое место россии в Украине

По мнению генерала, украинским военным нужно воспользоваться моментом, пока вражеская армия не может пополнить утраченное

Российская армия на фоне потерь и неудач в войне против Украины сейчас пытается накопить новые силы, а командование войсками страны-агрессора ускоренными темпами занимается мобилизацией. Пока вражеская армия истощена и нет возможностей наступать на Херсонщине и Запорожье, Силам обороны Украины не стоит останавливать наступление и дожимать оккупантов.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал генерал армии Украины, бывший глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, россияне по состоянию на данный момент выбрали стратегию накопления новых подразделений. Для этого все регионы рф обязали мобилизовать 500-600 человек с военным опытом, что позволит им сгенерировать около 10-12 тысяч человек. По мнению генерала, их хотят бросить на передислокацию с другими войсками, а затем отправить в Донецкую область и южное направление.

"И пока россияне формируют резервы, нам следует воспользоваться ситуацией — и развивать контрнаступательные действия на Херсонском направлении. Возможно, также на Запорожском. Там, где у нас есть мощные перспективы. Там, где россия в этот момент не способна усилить свои возможности, подтянуть танки, артиллерию и так далее. Такая ситуация сложилась сейчас именно в Херсонской области", — подчеркнул Николай Маломуж.

Он подчеркнул, что именно Херсонская область является самой слабой точкой россиян, поэтому Вооруженным силам Украины нужно этим пользоваться и дожать вражескую армию вблизи Высокополья, где уже созданы условия для окружения, а затем двигаться дальше вглубь области.

"Следует играть на опережение. Продолжать уничтожать инфраструктуру противника. Бить по складам, по мостам – как это делается в случае с Антоновским. Перекрывая кислород оркам в смысле снабжения боеприпасами и техникой. Отрезая одновременно и пути к отступлению. Все это создает условия страха и дефицита", — отметил генерал армии Украины.

При этом Маломуж говорит, что главное с этим всем не медлить, чтобы россияне не перебросили дополнительные войска и не перешли в наступление, усилив позиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что судя по свежим картам боевых действий, российская армия пыталась прорваться на Херсонщине и под Бахмутом.