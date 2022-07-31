Агробизнесмен, благотворитель, Герой Украины – что известно о погибшем Алексее Вадатурском

Бизнесмен был известен не только как удачливый предприниматель, но и человек щедрой души, за что не раз награждался

В воскресенье, 31 июля, в ходе ожесточенного обстрела Николаева в своем доме погиб 74-летний Герой Украины, агробизнесмен, основатель СП "Нибулон" Алексей Вадатурский. С ним погибла его жена Раиса.

Алексей Афанасьевич Вадатурский был неординарным человеком, который успешно занимался бизнесом в аграрном секторе Украины, и в 1998 году вошел в новейшую историю украинского агробизнеса как первопроходец.

Из семьи колхозника в миллионеры

Алексей Вадатурский родился в 1947 году в селе Бендзари Одесской области в семье колхозника, в возрасте 24 лет окончил Одесский технологический институт имени Ломоносова и начал работать на Трикратском комбинате хлебопродуктов. За 9 лет работы на предприятии он дорос до главного инженера.

В 1980 году он перешел на работу в Николаевское областное управления хлебопродуктов сперва начальником производственного отдела, затем стал заместителем начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов.

В 1991 году он учредил сельскохозяйственное предприятие "Нибулон", занимающееся выращиванием сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники, развитием племенного животноводства.

В 1998 году "Нибулон" первым из аграрных предприятий страны получил кредит Международного банка реконструкции и развития при содействии Государственного экспортно-импортного банка Украины в размере 5 миллионов долларов для покупки современной сельхозтехники.

За 30 лет предприятие значительно расширило направления деятельности, занимаясь не только выращивание агропродукции на 82 тысячах гектаров, но и выстроив сотни хранилищ для продукции, перегрузочный терминал в Николаеве, собственный грузовой флот из 80 судов и судостроительный завод.

В итоге за 2021 год "Нибулон" отгрузил 5,64 млн тонн различной сельскохозяйственной продукции.

В результате этого по версии журнала "Forbes Україна" капитал Алексея Вадатурского оценивался в 450 млн долларов.

Алексей Вадатурский на обложке "Forbes Україна"

Политикой интересовался мало, но участвовал

Агробизнесмен не был чужд политической деятельности, дважды был депутатом Николаевского областного совета, несколько раз помощником у разных нардепов, в том числе у собственного сына Андрея, бывшего народным депутатом от Блока Петра Порошенко в 2014-2019 годах.

Возможно тем самым бизнесмен пытался защититься от политических наездов, так, в 2012 году была информация, что у него якобы были проблемы с нардепом Юрием Иванющенко, которого СМИ называли "кумом" тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Сам Вадатурский правда эти проблемы тогда отрицал.

Уже в 2020 году бизнесмен подвергся обвинениям в монополизме и подкупе нардепов со стороны одиозного и скандального народного депутата Николая Тищенко, правда быстро отказавшегося от своих слов.

Благотворитель и Герой Украины

Помимо бизнеса сам Алексей Вадатурский был известен в своей другой ипостаси – благотворителя и мецената, чем бизнесмен занимался давно и успешно через свое предприятие. Помощь оказывалась школам, учреждениям медицины, храмам, самому Николаеву – "Нибулон" не раз финансировал ремонт дорог в городе.

Все это было не раз оценено. Вадатурский был награжден:

в 2001 году международной премией "Золотой Меркурий" и Почетной грамотой Кабинета Министров Украины;

в 2004 году дипломом Всеукраинского конкурса "Успешный руководитель" и Почетным орденским отличием "Общественное признание" III степени;

почетными грамотами Верховной Рады Украины, Министерства АПК, Госкомитета Украины по строительству и архитектуре.

Но самым знаковым для него стал 2007 год, когда он был награждён орденом УПЦ равноапостольного князя Владимира II степени и стал победителем общенационального конкурса "Благотворитель года" в номинации "Благотворитель года в Николаевской области".

Но главное, в том же 2007 году Алексею Вадатурскому было присвоено звание Герой Украины, с вручением ордена Державы, за выдающийся личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса, организацию и обеспечение достижения стабильно высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции, развитие социальной сферы.

Алексей Вадатурский любил свою работу

Но и после получения награды Алексей Вадатурский не забыл о благотворительности, только в 2020-2021 годах на борьбу с пандемией коронавируса "Нибулон" потратил порядка 100 миллионов гривен.

Обстрел, в ходе которого погиб Герой Украины Алексей Вадатурский, по словам мэра города Александра Сенкевича, стал сильнейшим за все время войны.