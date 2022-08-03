"Сделала шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали известную террористку-предательницу "Корсу"

Автомобиль предательницы попал под обстрел

В среду, 3 августа, на 161-й день противостояния российским оккупантам защитники Украины ликвидировали известную террористку Ольгу Качуру (позывной "Корса"), которая в 2014 году предала страну и стала "полковником войск" квазиобразования "ДНР".

Как отметили в Страткоме ВСУ, "Корса погибла от полученных многочисленных ранений. А источники "Телеграфа" сообщили, что снаряд прилетел прямо в авто предательницы. Таким образом, террористку постигла карма, ведь в 2014-м она камуфлировалась под ВСУ и наносила удары по мирному населению. Украины из российских "Градов".

Эту информацию подтвердил и офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Он крайне иронически высказался по поводу ликвидации Качуры.

"Наконец-то. Псевдополковница, бывшая милиционерка и командир артиллерийского дивизиона 3 омсбр Качура Ольга "Корса" сделала "шаг доброй воли" — официально денацифицировалась и демилитаризовалась", — написал Штефан.

Добавим, что данные о гибели террористки подтвердил гауляйтер Горловки Иван Приходько, отметив, что "Корса" участвовала в создании "народной милиции" — незаконной группировки, управляемой страной-агрессором рф.

Ольга Качура ("Корса"): что известно

Качура в прошлом работала в правоохранительных органах Украины и проживала в Донецке. Она дослужилась до звания подполковника милиции запаса. Последняя должность предательницы – заместитель начальника отдела – начальник штаба Кировского райотдела Донецкого городского управления МВД Украины. Она была уволена из органов внутренних дел в феврале 2011 года.

В 2014 году Ольга Качура присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут". Была "командиром" реактивного артиллерийского дивизиона и "полковником войск ДНР".

При ее непосредственном руководстве осуществлялись обстрелы позиций ВСУ и гражданского населения. Также известно о случае, когда террористка оделась в форму украинских военных и ударила по мирному населению Донбасса.

В начале января 2022 года Ольга Качура была заочно приговорена к 12 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 258-3 УК (за участие в террористической группе или террористической организации).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине ликвидировали военное руководство одной из дивизий армии рф.