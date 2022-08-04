Укр

У Зеленского опровергли обстрел Донецка: "Наши целями являются три вещи"

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Подоляк перечислил типы целей ВСУ, гражданских среди них нет
Подоляк перечислил типы целей ВСУ, гражданских среди них нет

Собрания гражданских для каких угодно целей не интересуют украинских защитников

В оккупированном Донецке сегодня проходят похороны ликвидированной накануне террористки, перебежчицы на сторону врага и "полковника" "армии" "ДНР" Ольги Качуры по прозвищу Корса. Пропагандистские "СМИ" россии сообщают об обстреле городского драмтеатра, где проходит церемония прощания, обвиняя в этом Вооруженные Силы Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг эти обвинения.

Как заявил он в комментарии для программы Breakfast show на Youtube-канале российского журналиста Александра Плющева, у украинских военных есть только три типа целей, и в их число не входят гражданские объекты и мероприятия в Донецке. "Нам необходимо разрушать три вещи: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы. Мы воюем креативно и эффективно, демонстративные удары нам не нужны, они не решают никаких задач", — сказал Подоляк.

Он возложил вину за сегодняшний обстрел Донецка на россиян. По словам Подоляка, подобные атаки нужны для того, чтобы выставить "укронацистов" зверями и мотивировать сторонников рф мобилизоваться, чтобы и дальше убивать украинцев. "Это все простая, примитивная тактика и вы к ней так же и относитесь", — сказал советник главы ОП.

Как сообщал "Телеграф", ВСУ после поражения в Донецке своих целей регулярно отчитываются об этом публично. Так было, например, с нефтебазой в Буденновском районе города в конце июля.

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#Донецк #Обстрел #Михаил Подоляк