Все пошли ва-банк, куда уж хуже? Глава фонда "Вернись живым" рассказал, что думает о переговорах с россией

Любые мирные переговоры с агрессором – это пустая трата времени

Возобновлять переговорный процесс с россией можно только при условии ее капитуляции. Возобновлять переговорный процесс с россией можно только при условии ее капитуляции. Иначе перемирие не будет длительным, и уже тогда победить агрессора украинцам вряд ли удастся.

Об этом в своем интервью для издания "УП" рассказал глава крупнейшего фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Тарас Чмут, комментируя вопросы журналиста об ожиданиях украинцев на успехи контрнаступления Вооруженных сил, которые позволят усилить позиции и в результаты вернуться к переговорам с россиянами.

"Во-первых, с россией о чем-то договариваться — это уже этакая история. И мне бы очень не хотелось, чтобы Украина вступала с россией в какие-то переговоры. Разве о капитуляции или возвращении нам всех оккупированных территорий", — пояснил он.

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По его словам, сейчас ставки повысились настолько, что хуже уже быть не может. Поэтому, учитывая, что и российская, и украинская стороны пошли ва-банк, нужно до последнего отстаивать свои убеждения. Украинцы либо полностью выиграют эту войну, либо ее проиграют, полупобеды просто быть не может.

Также Чмут добавил, что даже при условии подписания мирного договора с россией она снова может напасть и тогда Украине выиграть уже не удастся.

"Если сейчас будет какое-то перемирие, как это было в 14-м году, то через год, два, три, восемь, восемнадцать будет новая большая война. И ту войну с большой долей вероятности мы точно проигрываем", — подытожил он.

Стоит добавить, что, согласно данным издания Mirror, ряду кремлевских чиновников и представителей российской элиты развитие войны в Украине уже, мягко говоря, не нравится. Они хотят вернуться к переговорному процессу, чтобы наконец положить конец боевым действиям и последствиям, возникшим из-за развязавшейся войны.

Отмечается, что один из высокопоставленных кремлевских чиновников тайком от президента путина, который не собирается прекращать войну, обратился к Западу и призвал помочь "завязать" с вторжением в Украину. Заявления об этом шаге были сделаны в отчете, распространенном среди западных спецслужб.

Ранее "Телеграф" сообщал, как экс-канцлер Германии Герхард Шредер, уже давно предпринимавший попытки стать переговорщиком между Украиной и россией, посетил путина и обсудил с ним вероятность возобновления переговорного процесса между москвой и Киевом.