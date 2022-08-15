Оккупанты пытаются окружить ВСУ на одном из направлений: Арестович озвучил тревожные новости

Оккупанты пытаются продолжать наступление на Донбассе

Российские оккупанты стягивают дополнительные силы на направление Северска и пытаются там окружить группировку ВСУ.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным, на том направлении в движение пришла даже группировка оккупантов, которая находится на противоположном берегу Северского Донца.

"Пополняется группировка стоящая напротив Северска и очень хочет победить и окружить. По некоторым данным пришла в движение группировка, находящаяся за спиной, то есть по ту сторону Северского Донца в районе Ямполя", — сказал он.

По его словам, противник активно "топчется" на другом берегу и видимо хочет "коварно" зайти в спину украинским защитникам. Впрочем, Арестович говорит, что это у них вряд ли получится.

Также противник пытался вести наступление севернее и южнее Бахмута, но на одном из участков "выхватил серьезных люлей" и прекратили наступление. Кроме того, движение россиян фиксировались возле Кодемы.

Вместе с тем он говорит, что ситуация там постоянно меняется, так что говорить о значительном тактическом изменении положения дел пока рано.

Как сообщалось ранее, после того, как ВСУ нанесли удары по стратегическим мостам через Днепр в Херсонской области, руководство оккупационных войск начало перебираться в более безопасное место. Однако военный эксперт и полковник запаса Сергей Грабский говорит, что радоваться пока еще очень рано, поскольку это не говорит о том, что враг начал бежать.