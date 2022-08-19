Война забирает лучших: в боях за Украину погибла молодая защитница Юлия Чайка

У женщины остался 8-летний сын

Украина понесла еще одну тяжелую утрату: на фронте погибла молодая защитница нашей страны, активистка Юлия Чайка.

Она была членом запорожской ячейки политической партии и общественной организации "Демократична сокира", говорится в сообщении на официальной Facebook-странице движения.

"Юлия Чайка из запорожской ячейки "ДемСокири" погибла сегодня ночью на фронте", – отметили в организации.

Сообщение в ФБ организации

Об обстоятельствах гибели женщины пока не сообщается. Известно, что у Юлии остался 8-летний сын.

"В полном соответствии с фамилией, Юля летала по Запорожью и не было таких, кто бы ни оборачивался ей вслед. Юля была живая. Юля постоянно имела новые идеи и работала над ними, потому что вселенная была для нее недостаточно идеальной, а Юля хотела это исправить. И исправляла, пока могла. Юля была бешеной. Юлю не могло остановить ничего. В принципе ничего. Когда Юля считала что-то правильным, она просто делала это, не обращая внимания ни на какие препятствия. Даже сегодня ее не остановили – просто дали ей всю Вселенную", – сообщили в партии.

Украинцы глубоко опечалены гибелью молодой патриотки.

Украинцы сожалеют о гибели Юлии

Напомним, что в начале августа в боях на Донбассе погиб командир подразделения "Карпатская Сич" Роман Коваль.