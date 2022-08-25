Профессорша-предательница Бильченко и в россии вредит Украине: стали известны подробности

Подозреваемая с 24 февраля занималась вербовкой корректировщиков огня по Киеву

Представители Печерской окружной прокуратуры Киева обоснованно подозревают бывшую педагога одного из столичных университетов в государственной измене. Киевлянка по заказу российских спецслужб занималась созданием сети агентов, которые сдавали оккупантам данные о местонахождении подразделений Вооруженных сил Украины и территориальных оборон города.

Как сообщили в пресс-центре Офиса генпрокурора, сообщение о подозрении получила не только преподавательница, но и ее приспешники. Следует также отметить, что в ведомстве имени подозреваемой не называют, однако судя по описанию и опубликованному фото предательницы, четко понятно, что это одиозная профессор Киевского педагогического университета им. Драгоманова и пылкая фанатка "русского мира" Евгения Бильченко.

Евгения Бильченко

Как удалось установить в рамках следствия, с первых чисел февраля 2022 года экс-преподавательница топового киевского университета, находясь на территории россии и действуя по заказу кураторов из рф, создала в Тelegram ряд групп, в которых вербовала граждан Украины для получения от них важной информации. Больше всего ценились сведения о местонахождении и перемещении ВСУ и территориальной обороны столицы и области.

Всего Бильченко смогла завербовать более 10 человек, которые с 24 февраля "сливали" врагу места дислокации и передвижения украинских военнослужащих.

Кроме того, на своей странице в соцсети подозреваемая распространяла видеозаписи и публикации, которые оправдывали и признавали правомерными зверства россиян в Украине. Также в этих постах она призвала к насильственному изменению государственной власти в Украине.

Бильченко сейчас обоснованно подозревается в государственной измене. Ей уже объявили о подозрении. Кроме того, по фактам госизмены в суд уже передан обвинительный акт в отношении одного из агентов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как одиозная профессорша Бильченко после переезда в страну-агрессора пожаловалась, что в россии ее не приняли с тем восторгом, на который она рассчитывала.