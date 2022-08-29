Новые потери врага: на Юге уничтожены 41 оккупант и большое количество военной техники армии рф

Несколько украинских городов попали под вражеский огонь

ВСУ продолжают наносить противнику существенный урон. Так, на прошедшие сутки украинские защитники уничтожили на Юге РСЗО "Ураган", зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1" и большое количеств другой техники. российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг".

В ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийскими подразделениями на правом берегу Днепра уничтожено 41 российского солдата и много техники оккупантов, а именно:

2 беспилотных летательных аппарата; танк Т-72; РСЗО "Ураган"; зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1"; самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С"; станцию радиоэлектронной борьбы; 6 единиц авто-бронетехники.

При этом злобный враг, в свою очередь, дважды из реактивных систем залпового огня "Смерч" наносил удары по Николаеву. Как следствие — возник пожар на территории элеватора, повреждены другие объекты инфраструктуры. Человеческих потерь нет. К вечеру по промышленной инфраструктуре Николаева ударено из "Урагана". Потерь и существенных разрушений нет.

Никопольский район в течение дня российскими оккупационными войсками был обстрелян несколько раз из систем залпового огня "Град" и ствольной тяжелой артиллерией. На открытой местности пожарные угомонили пожар, взрывами повреждены жилые дома. Погибла женщина, ранены еще три гражданских лица", — отмечают в сообщении.

На Криворожье враг обстрелял Зеленодольскую громаду реактивными системами залпового огня "Град". Повреждены производственные объекты и автомобильный транспорт. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, в ночь на 29 августа украинские военные "отработали" несколько объектов в оккупированной Херсонской области. Но официальной информации об этом пока не поступало.