"На пляже в Крыму встречаем ВСУ": среди украинцев завирусилось патриотическое видео

Семейная пара украинцев порадовала соотечественников роликом с берега моря

На фоне уверенных заявлений украинской власти о намерении вернуть все оккупированные агрессором территории страны и последних успехов ВСУ в уничтожении складов и объектов россии украинцы все сильнее предвкушают возвращение Крыма.

В частности, на днях в TikTok стало вирусным патриотичное видео о Крыме от пользователя @dr.smolenska.

На нем семейная пара стоит на побережье в патриотичных головных уборах и говорит на украинском: "На пляже в Крыму встречаем закат солнца и ВСУ. До встречи! Крым наш, Украина наша, мы победим!".

Стоит заметить, что такой ролик с восторгом встретил украиноязычный сегмент TikTok, за считанные дни видео собрало почти 400 тысяч просмотров, более 60 тысяч лайков, 1,4 тысячи комментариев.

"Молодцы!", "Та вы крутые!", "Ой класс, вы такие прекрасные", "Наши родненькие", "Мы с вами! Новая Каховка тоже ждет", "Это круто. Привет с Бердянска", — среди прочего, пишут в комментариях.

Справедливости ради заметим, — маловероятно, что видео на самом деле сняли в Крыму, поскольку пока территорию полуострова контролируют россияне, там преследуют украинскую символику и позицию, и делать подобные волеизъявления там просто опасно для жизни. К тому же, до этого в профиле автора публиковались ролики из Ивано-Франковска. Однако в любом случае приятно смотреть на такой патриотический духоподъемный ролик.

Как сообщал "Телеграф", ранее гимн Украины и песня "Вова, е**ш их бл**ь" играли в Москве.