В боях за Украину погиб известный ветеран АТО Владимир Прохнич, который угрожал взорвать гранату в Кабмине

С началом войны Прохнич воевал в родном Ирпене, где являлся оператором противотанкового гранатомета NLAW

В боях за освобождение Украины от российских захватчиков погиб Владимир Прохнич, который в прошлом году получил широкую известность в украинском обществе как боец батальона "Айдар", который ворвался в здание правительства со взрывным устройством.

Об этом написал в Facebook его друг Александр Третьяков, но вскоре по неизвестным причинам удалил пост.

Тем не менее, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук успел сделать скриншот фото.

Скриншот поста

Также он решил прокомментировать поступок погибшего.

"Ничего незаконного в его поступке нет — обвинительного приговора по делу о гранате не было, а суд еще в 2021 году, учитывая раны и контузии ветерана, отпустил домой на лечение", — пишет Братчук.

Отмечается, что Владимир Прохнич зарекомендовал себя как мужественный и ответственный гражданин своей страны. Он не стал дожидаться полномасштабного вторжения России, а защищать родную землю пошел в первые дни с начала АТО на Донбассе.

Получив травму во время обстрела, он вернулся домой. Но уже 24 февраля принял для себя ответственное решение и до последнего вздоха выполнял свой человеческий и гражданский долг.

Сначала Прохнич воевал в родном Ирпене, где являлся оператором шведского противотанкового гранатомета NLAW, позже участвовал в боевых действиях по другим направлениям.

"Светлая память!" – пишут украинцы в соцсетях.

Напомним, что в боях за Украину героически погиб Зеленюк Вадим Сергеевич — мастер спорта Украины по дзюдо и самбо.