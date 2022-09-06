"Два сценария и прогноз счастья": Жданов рассказал, когда может закончиться война в Украине

По наиболее положительному сценарию украинцы выбьют оккупантов уже в начале грядущей весны

Украина, уже 195 дней подряд страдающая полномасштабным вторжением россии, имеет два сценария по завершению боевых действий с оккупантами. Самым пессимистическим является окончание войны с россиянами следующим летом, а самый оптимистичный — это завершение боев в начале весны. Кроме того, есть и так называемый прогноз счастья, предполагающий смерть российского диктатора владимира путина, ведь она повлечет за собой неотвратимые последствия для его войск.

Об этом во время эфира на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт и полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов, прокомментировав один из самых сложных и болезненных вопросов по срокам окончания войны в стране. По его мнению, у украинцев два варианта прекращения боев на украинских землях: положительный, если война закончится уже в первые месяцы весны 2023 года и негативный — оборона и освобождение территорий будет продолжаться до следующего лета.

"Потому что оружие идет очень медленно. Сегодня мы проводим некоторые контрнаступательные действия, но не можем начать большого контрнаступления, поскольку не хватает вооружения. То, что нам поставляют, это не те объемы, которые нужны для создания новой армии, дабы она провела бы контрнаступательную операцию и выбила противника до границ 1991 года", — эксперт объяснил худший вариант развития событий, вспомнив как аргумент прогноз представителей Института изучения войны Соединенных Штатов Америки по освобождению Херсонщины в течение месяцев, а не недель, как на то рассчитывает большинство.

По словам Жданова, было бы здорово, если бы ВСУ начали масштабное контрнаступление еще до начала зимы, ведь если уже с октября начнет работать американский ленд-лиз, то с ноября Генштаб сможет создать бригады для контрнаступления и освобождения украинских территорий.

Что касается второго, самого оптимистического сценария эксперта, то он заключается в получении Украиной оружия в ближайшие сроки. Не менее важным фактором он считает, что оборона российских войск может оказаться более слабой, чем сейчас кажется. Он убежден, что по такому развитию событий, война в Украине может закончиться уже грядущей весной.

"Ну, и прогноз счастья – я его так назвал, но считаю, конечно, самым нереальным на сегодняшний день. Прогноз счастья – это если с путиным что-то случится и в россии произойдет смена политического режима. Тогда есть шанс, что война закончится за считанные дни. Армию будет деморализовано, новое руководство может отдать приказ о выводе войск. Точнее, на прекращение огня, но мы будем угнетать их к границам. Поэтому я говорю, что это прогноз счастья", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Вооруженные украинские силы имеют возможность полностью освободить Донецкую и Луганскую области от российских оккупантов.