Оккупанты могут остаться без беспилотников: ВСУ захватили ценный трофей

Самые массовые БПЛА оккупантов вскоре могут стать очень уязвимыми для украинских военных

Во время прорыва в Харьковской области россияне оставили для ВСУ много ценных подарков, включая танки и БМП, но также умудрились отдать в руки украинским специалистам свои БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщил блогер и ведущий украинского YouTube-канала InfoCar Павел Кашчук в своем Фейсбук. Он отметил, что в качестве трофея достались не только летающие аппараты, но и станции управления, а также полный набор технической документации.

"То есть, совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически лишится своих самых массовых беспилотников", — отметил он.

Кашчук объяснил, что точные координаты наземной станции можно снять с сигнала дрона, что позволит отправлять по месту пребывания операторов "подарки" с HIMARS.

Кроме того, сами БПЛА станут куда более уязвимыми для украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР).

Напомним, западные аналитики отмечают, что ВСУ успешно справляются с разрушением северной оси российского фронта, наводя панику как на солдат армии противника, так и на кремлевских пропагандистов.