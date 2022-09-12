Обстрел россиянами ТЭЦ на Харьковщине: озвучены имена погибших и подробности удара

Двое погибших работников критической инфраструктуры работали на нужды Украины с самого начала войны

Как стало известно вечером, 11 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Харькове. В результате в некоторых районах города, а также в нескольких населенных пунктах Донецкой, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей возникли проблемы с электричеством.

Сегодня стало известно и о погибших в результате вражеской атаки. Так, два работника критической инфраструктуры — 55-летняя диспетчер Светлана Курилович и 25-летний электромонтер Александр Холодный — были убиты на месте работы.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на своей странице в Фейсбуке.

"Они все полгода войны продолжали работать ради обеспечения энергопитания государства, имея четкое осознание, что критическая инфраструктура — ежедневная цель агрессора. Искренние соболезнования родным погибших", — говорится в сообщении.

Кроме того, Кудрицкий отметил, что во время того как спасатели тушили пожары, работы по восстановлению электроэнергии в обесточенных местах уже начались. Диспетчеры и инженеры совместно со специалистами облэнерго работали по заранее подготовленным резервным схемам и алгоритмам действий. Так что уже через несколько часов энергопитание пришло в норму. Пока сохраняются точечные отключения, над их устранением непрерывно работают.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Вооруженные силы Украины продолжают военные действия не только на Харьковщине, но и на Юге, уничтожая военные склады и технику оккупантов.