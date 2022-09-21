Украинец стал победителем самой престижной премии среди студентов: кто он и что сделал

Вместе со званием победителя Игорь Клименко получил в качестве награды 100 тысяч долларов

После полномасштабного вторжения и на протяжении последних восьми лет украинцы различных возрастов и уровня достатка поддерживают украинских военных в борьбе за свободу нашей земли. В число детей, которые всячески помогают ВСУ, ответственно можно включить и 17-летнего Игоря Клименко. Студент Киевского политехнического института (КПИ) не просто посвятил последние три года разработке специальной техники, которой можно разминовать опасные для жизни территории, но и успел выиграть популярную мировую премию Global Student Prize 2022.

О его победе и изобретении сообщила пресс-служба премии, передает "Телеграф". Отметим, что данное мероприятие является дочерней наградой премии Global Teacher Prize, которая также объединяет людей со всего мира.

Главная цель подобной премии — поиски студента, который бы своими разработками или другим социальном вкладом реально повлиял на обучение, а также жизнь своих сверстников и общество за границами родной страны. Наш Игорь Клименко смог заполучить престижное звание в 2022 году, несмотря на то, что главному своему изобретению посвятил последние три года жизни.

Игорь Клименко

Его победной разработкой стал специальный квадрокоптерный миноискатель. Такая техника стала бы отличным помощником для ВСУ, особенно в условиях полномасштабной войны с россией, когда оккупанты часто оставляют после себя на прежде захваченной территории десятки, а то и сотни взрывных устройств.

Студент учится на физико-математическом факультете КПИ, однако тему разработки роботов-миноискателей исследует, начиная с пятого класса! По сути, его интерес к возможному вкладу в победу ВСУ над российскими агрессорами начался сразу после войны на Донбассе в 2014 году.

За это время он был участником множества технических конкурсов и выставок. Сумел дойти до финала X Фестиваля инновационных проектов "Sikorsky Challenge 2021: Украина и мир", а также получил золотую медаль в младшей категории Малазийской 21-й технологической выставки (MTE) в 2022 году. Именно последнее достижение и позволило показать изобретение Игоря Клименко представителям всего мира.

Пока что в его копилке — лишь два рабочих прототипа квадрокоптера-миноискателя. Однако парень активно ищет инвесторов, чтобы побыстрее довести робота до идеала и начать применять его в работе. Только в Украине он сумел получить сразу два патента на свое изобретение, но не останавливается на достигнутом. На данный момент он является активным участником бизнес-инкубатора UF Startup School Beginner 2022, что тоже может помочь ему отыскать финансирование собственного проекта.

Так выглядит один из прототипов его победной разработки

К слову, победа в Global Student Prize 2022 принесла Игорю Клименко не только признание среди сверстников и заинтересованных ученых, но и приз в размере 100 тысяч долларов. Деньги он планирует вложить в разработку своего детища, чтобы поскорее суметь поставить его производство на поток.

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