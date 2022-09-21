Украинец стал победителем самой престижной премии среди студентов: кто он и что сделал
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Вместе со званием победителя Игорь Клименко получил в качестве награды 100 тысяч долларов
После полномасштабного вторжения и на протяжении последних восьми лет украинцы различных возрастов и уровня достатка поддерживают украинских военных в борьбе за свободу нашей земли. В число детей, которые всячески помогают ВСУ, ответственно можно включить и 17-летнего Игоря Клименко. Студент Киевского политехнического института (КПИ) не просто посвятил последние три года разработке специальной техники, которой можно разминовать опасные для жизни территории, но и успел выиграть популярную мировую премию Global Student Prize 2022.
О его победе и изобретении сообщила пресс-служба премии, передает "Телеграф". Отметим, что данное мероприятие является дочерней наградой премии Global Teacher Prize, которая также объединяет людей со всего мира.
Главная цель подобной премии — поиски студента, который бы своими разработками или другим социальном вкладом реально повлиял на обучение, а также жизнь своих сверстников и общество за границами родной страны. Наш Игорь Клименко смог заполучить престижное звание в 2022 году, несмотря на то, что главному своему изобретению посвятил последние три года жизни.
Его победной разработкой стал специальный квадрокоптерный миноискатель. Такая техника стала бы отличным помощником для ВСУ, особенно в условиях полномасштабной войны с россией, когда оккупанты часто оставляют после себя на прежде захваченной территории десятки, а то и сотни взрывных устройств.
Студент учится на физико-математическом факультете КПИ, однако тему разработки роботов-миноискателей исследует, начиная с пятого класса! По сути, его интерес к возможному вкладу в победу ВСУ над российскими агрессорами начался сразу после войны на Донбассе в 2014 году.
За это время он был участником множества технических конкурсов и выставок. Сумел дойти до финала X Фестиваля инновационных проектов "Sikorsky Challenge 2021: Украина и мир", а также получил золотую медаль в младшей категории Малазийской 21-й технологической выставки (MTE) в 2022 году. Именно последнее достижение и позволило показать изобретение Игоря Клименко представителям всего мира.
Пока что в его копилке — лишь два рабочих прототипа квадрокоптера-миноискателя. Однако парень активно ищет инвесторов, чтобы побыстрее довести робота до идеала и начать применять его в работе. Только в Украине он сумел получить сразу два патента на свое изобретение, но не останавливается на достигнутом. На данный момент он является активным участником бизнес-инкубатора UF Startup School Beginner 2022, что тоже может помочь ему отыскать финансирование собственного проекта.
К слову, победа в Global Student Prize 2022 принесла Игорю Клименко не только признание среди сверстников и заинтересованных ученых, но и приз в размере 100 тысяч долларов. Деньги он планирует вложить в разработку своего детища, чтобы поскорее суметь поставить его производство на поток.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как волонтер из Мариуполя Михаил Пурышев приближает победу Украины в нынешней войне и что он для этого готов сделать. О своих планах украинец рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".