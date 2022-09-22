Не всех украинцев с инвалидностью выпускают за границу: есть две причины отказа

Во время выезда за границу украинцам с инвалидностью следует проверить два важных пункта

С объявлением общей мобилизации в Украине с первого дня полномасштабной войны известно, что есть определенные категории мужчин, которые могут уехать за границу по состоянию своего здоровья, то есть с инвалидностью, но есть случаи, когда в выезде могут отказать даже такой группе людей.

Об этом напоминают на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, лица с инвалидностью не могут покинуть территорию Украины, если их документы, подтверждающие эту инвалидность, были выданы заграницей.

Кроме того, в Украине лицам, обладающим третьей группой инвалидности, разрешили мобилизоваться на военную службу по собственному желанию. Если такие лица становятся военнослужащими, они не подлежат выезду за границу на общих основаниях выезда мужчин, подлежащих мобилизации.

Как правило, лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу при наличии одного из этих документов:

справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о);

удостоверения, подтверждающего этот статус;

пенсионного удостоверения;

удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью", в которых указано группу и причину инвалидности;

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Как сообщал "Телеграф" ранее, военный эксперт Петр Черник сообщил украинцам, как долго еще может продолжаться запрет на выезд мужчин за границу.