Борщ, харчо и бабушкин суп: волонтеры из Коломыи и Киева готовят еду для бойцов на передовой

"Телеграф" узнавал о процессе приготовления пищи для тех, кто "на нуле", и располагает разве что окопной свечой и металлической кружкой

Просто добавь кипятка – такой секрет превращения в питательное первое блюдо сухих борщей, рецепт которых разработала и наладила производство в Коломые уроженка Донецка Анна Янковец. Делают их сейчас и в других городах – в Киеве, например, под началом Тийны Коротаевой. Как настроен процесс приготовления пищи для передовой, "Телеграф" узнавал из первых уст.

"Самый малый вклад в 20 гривен в целом дает значительный результат"

В начале полномасштабного вторжения Анна Янковец уехала из Киева, куда перебралась с Донбасса несколько лет назад. Приют нашла у друзей в Коломые. Сидеть сложа руки не хотела, подумала, что могла бы делать энергетические батончики и пастилу для бойцов.

– Поделилась идеей с подругой Олесей Яворской, она спросила, что нужно для реализации, – вспоминает Анна. – Я объяснила: сушилки с поддонами. На следующий день она звонит по телефону, говорит, что таких нет, есть другие. И люди захотели помогать, поэтому, может, я придумаю, как их приобщить. Я вспомнила, что в 2014 году поварская сотня в столице делала борщики – сушила овощи, которые можно было добавлять в бульон с картофелем. Олеся предложила доработать рецепт, потому что на фронте не всегда есть условия что-то варить.

Анне Янковец (слева) принадлежит идея "Коломыйского борща". Олеся Яворская помогает ее реализовывать

Выход Анна нашла в блоге латвийского путешественника, тот измельчал часть ингредиентов для блюд, а в походных условиях запаривал и быстро получал обед или ужин. Этот "фокус" она решила воспроизвести с борщевым набором.

Готовые блюда от проекта "Коломыйский борщ" выглядят очень аппетитно

- Насушили мы с Олесей всего понемногу, придумали, как быть с картошкой: ее сначала отварили, потом натерли и высушили, — говорит Анна. – Подобрала пропорции, залила кипятком, на счет результата была очень скептически настроена. Дети Олеси, которые пробовали первыми, похвалили. Впоследствии этот рецепт "Коломыйского борща" таким и остался, только подкорректировала количество свеклы, убрала сельдерей, потому что его сезон как раз закончился.

Вот такие яркие цвета имеют заготовки к будущим первым блюдам

К подготовке ингредиентов для борща подключились местные жители. По словам Анны, порой чуть ли не пол-Коломыи мыли, терли, сушили овощи, зелень. А это очень кропотливый труд, потому что для получения килограмма сухого, готового к расфасовке продукта нужно было переработать 10 кило. Первые блюда было решено паковать в двух форматах – на компанию и на одного человека.

– Один пакет рассчитан на нескольких человек, его вес 267 граммов. Содержимое нужно залить 2-2,5 литра кипятка – и через 10 минут борщ готов, – уточняет Анна. – Есть также порционные блюда, для них мы используем термопакеты, внутрь добавляем пакетик с поглотителем кислорода, благодаря чему срок годности увеличивается до года. Этот вариант подходит для тех, кто "на нуле", и имеет разве что окопную свечу и металлическую кружку. Так что может вскипятить с их помощью воду, заварить смесь прямо в пакете и есть.

Борщ имеет два формата упаковки – порционный можно запарить прямо в пакете

На изготовлении сухих борщей волонтеры не остановились, разработали рецепт супа-харчо и так называемого бабушкиного супа с кукурузными хлопьями.

В бабушкином супе от коломыйчан есть секретный ингредиент – кукурузные хлопья

- На прошлой неделе в рамках подготовки к холодному периоду стали доступны еще два продукта – банош и плов, – отмечает Анна. – Потому что супчики по калорийности такие, что нужно еще хлеба или сухариков, чтобы наесться. А мы хотели предложить более питательные блюда. Плов – это классическое блюдо, в нем больше мяса, а также рис, отваренный и высушенный, зажарка из лука и моркови, специи. Рецепт баноша получился после нескольких попыток, консультировалась с Олесей, искала жирные сливки, белые грибы, брынзу, подбирала соотношение, чтобы вкус получился сбалансированный. Можно сказать, что это мой самый амбициозный кулинарный проект из всех.

Плов и банош – питательные новинки, рецептуры которых разработала Анна Янковец

Первые два месяца проект "Коломыйский борщ" существовал сугубо как волонтерский, а затем перешел в формат социального предприятия.

- Заказывают блюда волонтеры, фонды, которые обеспечивают разные подразделения – им отдаем по себестоимости. При наличии донатов добавляем "повышенные" борщи и супы, — объясняет Анна. — Если блюда покупают гражданские для собственных нужд, то есть наценка, которую направляем опять же на изготовление продукции, оплату труда задействованных в производстве. Если посчитать, сколько людей присоединилось к проекту "Коломыйский борщ", то это тысячи. Кто-то помог руками, временем, кто-то — деньгами, кто-то — добрым словом. И даже самый малый вклад в 20 гривен в целом дает такой значительный результат – на сегодняшний день мы уже отправили на фронт 150 тысяч порций разных блюд.

Проект "Коломыйский борщ" уже отправил на фронт 150 тысяч порций разных блюд

Вторник – день фасовки борщей, рекорд 1627 пакетов

Пример коломыйчан заинтересовал жительницу Киева Тийну Коротаеву. Она увидела сообщение об изготовлении борщей в конце марта, обратилась к Анне, которая поделилась рецептом и технологией. Сначала вместе с единомышленниками овощи сушили дома, а фасовали блюда у Тийны на 8-метровой кухне. Впоследствии работа переместилась в помещение на территории вещевого рынка на Виноградаре, а проект получил название "Борщ для ВСУ". Но и киевляне не ограничились одним блюдом.

Тийна Коротаева — движущая сила проекта "Борщ для ВСУ"

1,5 тонны свежих овощей через некоторое время переработают активисты проекта, со временем будут борщи и супы

- В марте еще плохо ходил транспорт, не работали магазины, мы как-то выкручивались и, когда сделали 100 пакетов, очень радовались, что помогли армии, – вспоминает Тийна. – Тогда нас было пятеро, сейчас бывает до 23 человек в штабе, но для такого количества здесь тесно. Команда постоянно меняется, марафон выдерживают не все.

В настоящее время в штабе, кроме Тийны, есть с десяток женщин всех возрастов, которые раскладывают по пакетам перекусы для бойцов – сухофрукты, пастилу, орехи.

- Стараемся, чтобы был богатый вкус и выглядело красиво, вкладываем частичку души, – говорит Татьяна Писна, которая месяц назад присоединилась к волонтерскому проекту. – Пакеты размером с карман: по отзывам ребят, такие сухпаи им очень помогают.

Как муравейник – так выглядит изнутри проект "Борщ для ВСУ"

- А я благодаря сушеным яблокам попала в проект, — говорит Людмила Шевчик, умело фасующая перекусы рядом. – Искала волонтеров, к которым могла присоединиться, узнала случайно, что есть такое сообщество, передала яблоки, а теперь почти каждый день здесь.

Целые громады Киевской области помогают собирать и сушить овощи для проекта "Борщ для ВСУ"

Тийна тем временем продолжает знакомить с теми блюдами, которые готовятся в рамках проекта "Борщ для ВСУ". А это и всевозможные "быстросупы", и энергетические батончики.

- Чувствуем себя немного ведьмами, особенно, когда придумываем рецепты, — с улыбкой говорит Тийна. – Из одной баночки взяли ингредиенты, из другой, наколдовали и получили хороший результат. Даже борщ хоть будто и по одному рецепту делается, у всех получается разный на вкус. И мы все время что-то придумываем новое – предлагаем, например, два гороховых супа. Это суп-пюре с сухариками или с хлопьями, обязательно что-нибудь мясное добавляется – или копченое куриное филе перемолотое, или колбаски. И куриный суп с лапшой делали, и гречневый, и суп-харчо, и грибной, и рассольник.

Гороховый суп киевляне делают двух видов. Один из них – с хлопьями и колбасками

Через несколько месяцев в проекте "Борщ для ВСУ" уже выработался рабочий график. Понедельник — день приема сушеной продукции в штабе, сортировка, упаковка на склад. По вторникам – фасуют исключительно борщи, среду, четверг и субботу отводят на супы, в пятницу занимаются пайками из сухофруктов и орехов.

- Наш рекорд – 1627 пакетов борща в день, – приводит пример производительности команды Тийна. – Кстати, все пакеты рассчитаны на 5-6 порций, потому что мы пробовали делать на одну, но это затратно по времени и не так вкусно получается. В общем, количество готовых блюд зависит от того, сколько есть в наличии продуктов. Нам передают и уже сушеные овощи. Этим занимаются целыми громадами в Вишенках Бориспольского района, Ольшанице Ракитнянского района. Привозят, присылают свежие продукты из других регионов. Даже из села Новая Басань на Черниговщине, что было в оккупации, нам передали несколько тонн. За донаты покупаем мясо, хлопья, специи, упаковку. Что хочу отметить: мы не производство, а огромная группа трудолюбивых людей с активной гражданской позицией. При этом у нас очень много заказов, иногда мне кажется, мы чуть ли не весь фронт кормим, потому что запросы поступают от разных частей ВСУ.

На передовой военные с удовольствием смакуют борщами и "быстросупами"

Тийна добавляет, что все блюда передаются военным бесплатно, в том числе в госпиталя. Но основная часть по почте или через волонтеров попадает на передовую, где нет возможности и времени отвлекаться на приготовление сложных блюд.