Борщ, харчо и бабушкин суп: волонтеры из Коломыи и Киева готовят еду для бойцов на передовой
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"Телеграф" узнавал о процессе приготовления пищи для тех, кто "на нуле", и располагает разве что окопной свечой и металлической кружкой
Просто добавь кипятка – такой секрет превращения в питательное первое блюдо сухих борщей, рецепт которых разработала и наладила производство в Коломые уроженка Донецка Анна Янковец. Делают их сейчас и в других городах – в Киеве, например, под началом Тийны Коротаевой. Как настроен процесс приготовления пищи для передовой, "Телеграф" узнавал из первых уст.
"Самый малый вклад в 20 гривен в целом дает значительный результат"
В начале полномасштабного вторжения Анна Янковец уехала из Киева, куда перебралась с Донбасса несколько лет назад. Приют нашла у друзей в Коломые. Сидеть сложа руки не хотела, подумала, что могла бы делать энергетические батончики и пастилу для бойцов.
– Поделилась идеей с подругой Олесей Яворской, она спросила, что нужно для реализации, – вспоминает Анна. – Я объяснила: сушилки с поддонами. На следующий день она звонит по телефону, говорит, что таких нет, есть другие. И люди захотели помогать, поэтому, может, я придумаю, как их приобщить. Я вспомнила, что в 2014 году поварская сотня в столице делала борщики – сушила овощи, которые можно было добавлять в бульон с картофелем. Олеся предложила доработать рецепт, потому что на фронте не всегда есть условия что-то варить.
Выход Анна нашла в блоге латвийского путешественника, тот измельчал часть ингредиентов для блюд, а в походных условиях запаривал и быстро получал обед или ужин. Этот "фокус" она решила воспроизвести с борщевым набором.
- Насушили мы с Олесей всего понемногу, придумали, как быть с картошкой: ее сначала отварили, потом натерли и высушили, — говорит Анна. – Подобрала пропорции, залила кипятком, на счет результата была очень скептически настроена. Дети Олеси, которые пробовали первыми, похвалили. Впоследствии этот рецепт "Коломыйского борща" таким и остался, только подкорректировала количество свеклы, убрала сельдерей, потому что его сезон как раз закончился.
К подготовке ингредиентов для борща подключились местные жители. По словам Анны, порой чуть ли не пол-Коломыи мыли, терли, сушили овощи, зелень. А это очень кропотливый труд, потому что для получения килограмма сухого, готового к расфасовке продукта нужно было переработать 10 кило. Первые блюда было решено паковать в двух форматах – на компанию и на одного человека.
– Один пакет рассчитан на нескольких человек, его вес 267 граммов. Содержимое нужно залить 2-2,5 литра кипятка – и через 10 минут борщ готов, – уточняет Анна. – Есть также порционные блюда, для них мы используем термопакеты, внутрь добавляем пакетик с поглотителем кислорода, благодаря чему срок годности увеличивается до года. Этот вариант подходит для тех, кто "на нуле", и имеет разве что окопную свечу и металлическую кружку. Так что может вскипятить с их помощью воду, заварить смесь прямо в пакете и есть.
На изготовлении сухих борщей волонтеры не остановились, разработали рецепт супа-харчо и так называемого бабушкиного супа с кукурузными хлопьями.
- На прошлой неделе в рамках подготовки к холодному периоду стали доступны еще два продукта – банош и плов, – отмечает Анна. – Потому что супчики по калорийности такие, что нужно еще хлеба или сухариков, чтобы наесться. А мы хотели предложить более питательные блюда. Плов – это классическое блюдо, в нем больше мяса, а также рис, отваренный и высушенный, зажарка из лука и моркови, специи. Рецепт баноша получился после нескольких попыток, консультировалась с Олесей, искала жирные сливки, белые грибы, брынзу, подбирала соотношение, чтобы вкус получился сбалансированный. Можно сказать, что это мой самый амбициозный кулинарный проект из всех.
Первые два месяца проект "Коломыйский борщ" существовал сугубо как волонтерский, а затем перешел в формат социального предприятия.
- Заказывают блюда волонтеры, фонды, которые обеспечивают разные подразделения – им отдаем по себестоимости. При наличии донатов добавляем "повышенные" борщи и супы, — объясняет Анна. — Если блюда покупают гражданские для собственных нужд, то есть наценка, которую направляем опять же на изготовление продукции, оплату труда задействованных в производстве. Если посчитать, сколько людей присоединилось к проекту "Коломыйский борщ", то это тысячи. Кто-то помог руками, временем, кто-то — деньгами, кто-то — добрым словом. И даже самый малый вклад в 20 гривен в целом дает такой значительный результат – на сегодняшний день мы уже отправили на фронт 150 тысяч порций разных блюд.
Вторник – день фасовки борщей, рекорд 1627 пакетов
Пример коломыйчан заинтересовал жительницу Киева Тийну Коротаеву. Она увидела сообщение об изготовлении борщей в конце марта, обратилась к Анне, которая поделилась рецептом и технологией. Сначала вместе с единомышленниками овощи сушили дома, а фасовали блюда у Тийны на 8-метровой кухне. Впоследствии работа переместилась в помещение на территории вещевого рынка на Виноградаре, а проект получил название "Борщ для ВСУ". Но и киевляне не ограничились одним блюдом.
- В марте еще плохо ходил транспорт, не работали магазины, мы как-то выкручивались и, когда сделали 100 пакетов, очень радовались, что помогли армии, – вспоминает Тийна. – Тогда нас было пятеро, сейчас бывает до 23 человек в штабе, но для такого количества здесь тесно. Команда постоянно меняется, марафон выдерживают не все.
В настоящее время в штабе, кроме Тийны, есть с десяток женщин всех возрастов, которые раскладывают по пакетам перекусы для бойцов – сухофрукты, пастилу, орехи.
- Стараемся, чтобы был богатый вкус и выглядело красиво, вкладываем частичку души, – говорит Татьяна Писна, которая месяц назад присоединилась к волонтерскому проекту. – Пакеты размером с карман: по отзывам ребят, такие сухпаи им очень помогают.
- А я благодаря сушеным яблокам попала в проект, — говорит Людмила Шевчик, умело фасующая перекусы рядом. – Искала волонтеров, к которым могла присоединиться, узнала случайно, что есть такое сообщество, передала яблоки, а теперь почти каждый день здесь.
Тийна тем временем продолжает знакомить с теми блюдами, которые готовятся в рамках проекта "Борщ для ВСУ". А это и всевозможные "быстросупы", и энергетические батончики.
- Чувствуем себя немного ведьмами, особенно, когда придумываем рецепты, — с улыбкой говорит Тийна. – Из одной баночки взяли ингредиенты, из другой, наколдовали и получили хороший результат. Даже борщ хоть будто и по одному рецепту делается, у всех получается разный на вкус. И мы все время что-то придумываем новое – предлагаем, например, два гороховых супа. Это суп-пюре с сухариками или с хлопьями, обязательно что-нибудь мясное добавляется – или копченое куриное филе перемолотое, или колбаски. И куриный суп с лапшой делали, и гречневый, и суп-харчо, и грибной, и рассольник.
Через несколько месяцев в проекте "Борщ для ВСУ" уже выработался рабочий график. Понедельник — день приема сушеной продукции в штабе, сортировка, упаковка на склад. По вторникам – фасуют исключительно борщи, среду, четверг и субботу отводят на супы, в пятницу занимаются пайками из сухофруктов и орехов.
- Наш рекорд – 1627 пакетов борща в день, – приводит пример производительности команды Тийна. – Кстати, все пакеты рассчитаны на 5-6 порций, потому что мы пробовали делать на одну, но это затратно по времени и не так вкусно получается. В общем, количество готовых блюд зависит от того, сколько есть в наличии продуктов. Нам передают и уже сушеные овощи. Этим занимаются целыми громадами в Вишенках Бориспольского района, Ольшанице Ракитнянского района. Привозят, присылают свежие продукты из других регионов. Даже из села Новая Басань на Черниговщине, что было в оккупации, нам передали несколько тонн. За донаты покупаем мясо, хлопья, специи, упаковку. Что хочу отметить: мы не производство, а огромная группа трудолюбивых людей с активной гражданской позицией. При этом у нас очень много заказов, иногда мне кажется, мы чуть ли не весь фронт кормим, потому что запросы поступают от разных частей ВСУ.
Тийна добавляет, что все блюда передаются военным бесплатно, в том числе в госпиталя. Но основная часть по почте или через волонтеров попадает на передовую, где нет возможности и времени отвлекаться на приготовление сложных блюд.